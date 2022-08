Zorgen bij Antwerp om man-in-vorm Michel-Ange Balikwisha, die hulp nodig heeft om trap op te raken: “Het ziet er niet goed uit”

Balikwisha liet dit seizoen al drie keer de netten trillen in de Jupiler Pro League en leek na een moeilijk jaar eindelijk door te breken, maar tegen Eupen viel de 21-jarige flankaanvaller uit met een blessure. “Het ziet er helaas niet zo goed uit”, aldus Antwep-coach Mark van Bommel. “Het is het grote minpunt van deze middag. Ik denk dat ‘Bali’ even out is. Meer kan ik nog niet zeggen, want we moeten het nog verder onderzoeken. Maar het ziet er echt niet goed uit. Wat er net is? Mag ik dat zeggen? Hij is geblesseerd. (lacht)”