Zo worden de Europese tickets straks verdeeld: Antwerp moet winnen met oog op Europa League, wat wacht de winnaar van de Europe play-offs?

Plaats 1: Club Brugge

De kampioen van België heeft nog steeds recht op de poulefase van de Champions League. Zo worden heel wat topclubs ontweken in de lastige voorrondes. De geldpotten van de CL zijn een mooie bonus voor Club Brugge.

Plaats 2: Racing Genk

De vicekampioen moet wél nog door twee voorrondes spartelen in het kampioenenbal. De tweede uit de Jupiler Pro League komt terecht in de derde voorronde van de Champions League. Bij winst volgt nog een barrageduel vooraleer de CL-poules daar zijn. Bij uitschakeling volgt sowieso de groepsfase van de Europa League voor Genk.

Plaats 3: Anderlecht of Antwerp

Hier speelt de bekerwinnaar een rol. Omdat Genk al zeker is van een plaatsje in de top twee, schuift dat ticket door naar de nummer drie uit de competitie. Dat ticket is goed voor een plaatsje in de barrages van de Europa League. Uitschakeling daar, dan volgen de poules van de Conference League.

Of... Als Villarreal straks de Europa League-finale wint van Manchester United én als het vijfde of zesde eindigt in La Liga, dan mag de Belgische nummer drie rechtstreeks naar de poules van de Europa League. Duimen voor de Spanjaarden dus voor Anderlecht en Antwerp.

Plaats 4: Anderlecht of Antwerp

De derde voorronde van de Conference League. Daarna volgt nog een barrageduel, en dan pas de poulefase. Uitschakeling betekent in dit geval geen Europees voetbal tot Nieuwjaar. Zondag vechten Anderlecht en Antwerp het onderling uit. Antwerp moet winnen, voor Anderlecht is een gelijkspel voldoende.

Europe play-offs: KV Mechelen of Gent

De winnaar van de Europe play-offs belandt in de tweede voorronde van de nieuwe Conference League. Bij uitschakeling is het eveneens einde verhaal. KV Mechelen en Gent zijn nog in de race voor dit ticket, Oostende en Standard zijn uitgeschakeld. Zaterdag beslissen de twee erover in een onderling duel.

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © AFP