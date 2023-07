Zebra's woest op Verboomen: streng rood en ingebeelde strafschop kosten Charleroi zege tegen matig OHL

In een leeg Stade du Pays, waar de toeschouwers niet waren toegelaten na de ongeregeldheden vorig seizoen tegen KV Mechelen, zijn Sporting Charleroi en OH Leuven met een gelijkspel aan de nieuwe competitie begonnen. Vooral de thuisploeg mocht zich daarmee bekocht voelen.

Scheidsrechter Nathan Verboomen was de meest besproken figuur na een ongemeen zwakke partij voetbal. Verboomen stuurde na een kwartier Charleroi-spits Stulic naar de kleedkamer na een tackle op Ricca, en die rode kaart was een wel heel strenge sanctie.

Volledig scherm © BELGA

Maar nog strenger, en duidelijk onterecht, was de beslissing van de scheidsrechter om de bal in de slotfase op de stip te leggen na een ingebeelde strafschopfout van Boukamir op Opoku. Zo kwam OH Leuven, na een iets betere tweede helft, alsnog langszij.

Want vooraleer ze met tien man waren gevallen, waren de Zebra’s vroeg op voorsprong geklommen. Het was de Palestijnse aanwinst Oday Dabbagh die met een intikkertje de harten van zijn (voorlopig afwezige) nieuwe fans veroverde. De Palestijn toonde zich kort voor de pauze al te egoïstisch toen hij Mbenza een dubbele voorsprong had kunnen aanbieden.

Volledig scherm © Photo News

Marc Brys had zijn aanvoerder Maertens op de bank gehouden, maar liet de West-Vlaming halfweg toch opdraven voor de onzichtbare Holzhauser. Pas nadat ook “brokkenpiloot” Sofian Kiyine werd ingebracht, raakte Charleroi niet meer uit de Leuvense omknelling. Op basis van de hele wedstrijd was het punt voor de bezoekers zeker niet onverdiend, maar het laat zich aanzien dat Felice Mazzu met de arbitrage geen genoegen zal nemen. Ook al mocht zijn kapitein Ilaimaharitra blij zijn dat hij niet werd weggestuurd na een horrortackle op de enkel van Thorsteinsson. Maar ook dàt zag Verboomen dus anders.

Marc Brys: “Ook wij waren niet gelukkig met arbitrage”

Marc Brys had geen moeite om na afloop te erkennen dat zijn ploeg in het Stade du Pays niet zijn beste prestatie had afgeleverd.

“Dat vroege tegendoelpunt was niet voorzien in ons scenario en het heeft ons enorm veel stress en problemen bezorgd", aldus de OHL-coach. “Charleroi kroop in een egelstelling na de rode kaart, en wij slaagden er zeker voor de pauze niet meer in hen te gaan bedreigen. Als je geen kopbalsterkte voor doel hebt, moet het in de combinatie gebeuren. Maar dat vergt ook wat durf om risico te nemen, wat we te weinig deden. Na de rust deed mijn ploeg het iets beter. Ik bracht Mathieu Maertens om voor meer ideeën en diepgang te zorgen. Hij begon niet aan de match omwille van een medisch probleem, dat hij op de stage opliep. Kort gezegd komt het er op neer dat hij kampt met een beperkt zicht, en dat wij heel voorzichtig met hem moeten zijn. Ik hou rekening met een nasleep van zeven, acht weken.”

“Op het eind hebben wij dan een strafschop gekregen en daar waren wij niet ontevreden mee”, besluit Brys. “Maar laat duidelijk zijn dat ook wij absoluut niet blij waren met de arbitrage. En dat zegt dus veel. Dat Ilaimaharitra rood had moeten krijgen? Het meest stoorde mij het tijdrekken van hun doelman en dat die daar geen geel voor kreeg.”



Felice Mazzu: “Misschien moeten we nog eens twee uur uitleg van de ref krijgen”

Felice Mazzu had alle moeite van de wereld om niet uit zijn rol van gentleman te vallen. De coach van Sporting Charleroi wikte zijn woorden, maar zijn frustratie was duidelijk.

“Ik hoor wat mijn collega Marc Brys hier net zegt, dat zij een penalty hebben gekregen, en ik ga me in mijn commentaar tot dat ene zinnetje beperken”, sprak Mazzu afgemeten. “Ik ben fier op de prestatie die mijn jongens hebben geleverd, meer dan een uur met een man minder was geen evidente situatie maar ze zijn daar goed mee omgegaan. Maar ik ben ook gefrustreerd en ongelukkig, ja.”

Na enig aandringen gaf Mazzu uiteindelijk toch nog een sneer richting scheidsrechter Verboomen en VAR Boterberg.

“Is Verboomen in Leuven geboren? Dat wist ik niet, maar dat maakt me niets uit. Weet je, misschien moeten we nog maar een keer twee uur in een zaaltje gaan samenzitten met een scheidsrechter en uitleg krijgen over de nieuwe regels, zoals vorige week is gebeurd. Dan gaan we misschien de beslissingen van vanavond wél begrijpen.”

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Schot van Ricca voorlangs En ook aan de overkant nog even opschudding. Federico Ricca is ver opgerukt en wapent zijn linker. De bal draait een half metertje voorlangs buiten. Heymans kan net niet afwerken Plots nog gevaar voor het doel van Cojocaru. Knezevic duikt verrassend aan de linkerkant op en steekt de bal naar Heymans, maar die kan niet afwerken. De Kempenaar tikt de bal naast de Leuvense doelman maar ook naast het doel. Zeven minuten extra tijd Marco Ilaimaharitra wordt vervangen door Ryota Morioka 1-1 GOAL (Penalty) van Nathan Opoku! Nathan Opoku gaat zelf achter de bal staan en laat Koffi met een trap hoog in de netten geen schijn van kans. Leuven komt langszij. VAR: Penalty is bevestigd Opoku gaat spectaculair neer in de zestien. Op de tv-beelden is duidelijk te zien dat Boukamir de Leuvense spits niet raakt, maar Verboomen wijst naar de stip en vanuit het VAR-centrum wordt die beslissing niet herroepen: strafschop voor OH Leuven. Hamza Mendyl wordt vervangen door Nachon Nsingi Jón Dagur Thorsteinsson wordt vervangen door Joren Dom Gele kaart voor Daan Heymans Heymans wordt foutief gestuit, maar krijgt zelf geel omdat hij op het been van Mendyl gaat staan. Opoku in de draai, Koffi pakt De Leuvense druk neemt toe. Nu kan Opoku in de draai aanleggen, maar opnieuw pakt Koffi. Oday Dabbagh wordt vervangen door Mitchy Ntelo Thibault Vlietinck wordt vervangen door Sofian Kiyine Sofian Kiyine mag, in afwachting van een uitspraak over zijn crash in de sporthal van Flémalle, opnieuw voetballen. De Belgische Marokkaan pakt al meteen uit met een goede lage voorzet, die aan iedereen voorbijschiet. Weer Thorsteinsson, Koffi pakt makkelijk Thorsteinsson is de enige Leuvenaar die voor gevaar kan zorgen, maar Koffi heeft geen moeite met het grondscherende schot van de IJslander. Thorsteinsson komt niet tot schot Na een goeie voorzet van Vlietinck, nu de rechter wingback, lijkt Thorsteinsson zich gevaarlijk te kunnen aanstellen. De IJslander wordt snel door drie Zebra's belaagd en komt niet tot een schot. Gele kaart voor Mathieu Maertens Koffi pakt lage knal van N'Dri Dan toch eens gevaar voor het doel van de Karolingers. N'Dri legt aan, maar Koffi gaat goed plat op de lage knal van de Ivoriaan. Gele kaart voor Marco Ilaimaharitra Ilaimaharitra gaat op de enkel van Thorsteinsson bij een drieste tackle. Dit was altijd rood, maar nu is Verboomen mild en houdt hij het bij geel. Ook in de VAR-cocon ziet Jan Boterberg er geen graten in. Charleroi en zijn kapitein ontsnappen. Schrijvers van ver hoog over OHL wil de wedstrijd laten kantelen en duwt Charleroi in de beginfase van de tweede helft achteruit. Gevaarlijk worden de bezoekers echter niet. Een verre poging van Siebe Schrijvers zeilt hoog over. Brys grijpt in: twee wissels tijdens rust Ook Marc Brys heeft gezien dat het helemaal anders moet na de pauze. Hij brengt Mathieu Maertens (die de aanvoerdersband overneemt van Schrijvers) en Konan N'Dri voor Sagrado en de onzichtbare Holzhauser.

laad meer Statistieken Opstelling