Zat Maes voor het laatst op de bank bij Beerschot? Druk neemt nog wat toe na nieuwe nederlaag, kwade fans blokkeren hoofdingang

Jupiler Pro LeagueHeeft Peter Maes voor het laatst op de bank gezeten als trainer van Beerschot? Het zou zomaar kunnen, want paars-wit verloor tegen Maes’ ex-club Sint-Truiden nog maar eens en blijft achter met een povere 1 op 21. Het ongenoegen bij de fans heeft in elk geval al het kookpunt bereikt. Na de match blokkeerde de harde kern de hoofdingang van Het Kiel.

Bij hekkensluiter Beerschot besefte men nochtans het belang van de wedstrijd. Zowel de supporters als de spelers begonnen met de nodige scherpte aan de partij. Al na twee minuten vuurde Coulibaly een waarschuwingsschot af. Het was de start van een eerste helft met tempo en strijd, waarin Beerschot twee reële kansen versierde. Eerst was er een fase waarbij de thuisploeg doorspeelde op een moment waarop bezoeker Lavalee geblesseerd op de grond lag. Bourdin kon van dichtbij koppen, maar kende geen succes. Niet veel later dook Noubissi alleen op voor keeper Schmidt. Zijn poging ging naast.

Volledig scherm © Photo News

Sint-Truiden liet zich evenmin onbetuigd en maakte er mee een cupmatch van. De Limburgers deelden sporadisch een speldenprikje uit, om dan op slag van rust kei- en keihard toe te slaan. Nadat Hayashi het halve veld overstak met de bal aan de voet nam Steve De Ridder over. De Ridders schot ging via de paal binnen. Beerschot – dat al snel Dom en nieuwkomer Lemos zag uitvallen – had halfweg héle grote zorgen. Zou Peter Maes tussendoor al eens naar de VDAB hebben gebeld?

Volledig scherm © Photo News

Als de Beerschotspelers Maes buiten zouden willen, hadden ze in de tweede helft de schouders kunnen laten hangen. Dat deden ze niet. De Mannekens putten moed uit een gevaarlijke kopstoot van Frans en stroopten de mouwen op. Maes coachte langs de lijn voor zijn leven. Wat volgde was veel Kielse druk, maar in verhouding te weinig kansen. Dé mogelijkheid kwam er iets voorbij het uur, toen Holzhauser zijn maatje Soumaré diep stuurde. Het schot van die laatste ging voorlangs. Als je dat soort mogelijkheden onbenut laat...

Dan weet je dat het (weer) niks wordt. Dat Sint-Truiden niet als koorknapen stond te verdedigen en ref Put soms door de bomen het bos niet meer zag, maakte het er voor Beerschot allemaal niet makkelijker op. Maes speelde alles of niks en bracht offensieve pionnen Vaca en Shankland. Maar aan de score veranderde er uiteindelijk niets meer. Met 1 op 21 lijkt het lot van Peter Maes stilaan bezegeld. Want hoewel de ervaren coach in de voorbije maanden niet werd gediend door de omstandigheden gelden er in het voetbal bepaalde ijzeren wetten. Als Maes effectief zijn C4 krijgt, heeft STVV ineens zijn revanche beet voor Maes’ onverwachte vertrek in het tussenseizoen.

Volledig scherm © Photo News

Fans blokkeren hoofdingang

Ook de fans van Beerschot zijn het duidelijk zat. Na de match uitte de achterban zijn ongenoegen door de hoofdingang van het stadion te blokkeren. “Shame on you”, klonk het onder meer. En hoewel de sfeer eerder rustig bleef, mocht niemand vertrekken. Aanvoerder Mike Vanhamel, Raphael Holzhauser, Joren Dom, Jan Van den Bergh en Tom Pietermaat trokken naar de poort om in gesprek te gaan en ze slaagden er wel in om de gemoederen te bedaren.

