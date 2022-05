Wouter Vrancken wuift KV Mechelen uit met doelpuntloos gelijkspel tegen Racing Genk

Jupiler Pro LeagueWouter Vrancken heeft met een 0-0 gelijkspel afscheid genomen van KV Mechelen. Racing Genk had in het AFAS Stadion de hele match het overwicht en creëerde kans na kans, maar Paul Onuachu miste ze allemaal.

Het treffen tussen KV Mechelen en Racing stond in het teken van het afscheid van Onur Kaya, die zijn laatste profmatch als basisspeler begon, van scheidsrechter Christof Dierick, hij floot zijn laatste wedstrijd, maar toch vooral van Wouter Vrancken. De succescoach van Malinwa tekent eerstdaags wellicht bij Racing Genk. Voor de aftrap werd zijn naam luid gescandeerd, de fans toonden hun dankbaarheid via een tifo. Een kippelvelmoment voor de keizer van Mechelen. Zijn opvolger Danny Buijs kreeg het allemaal mee vanaf de tribunes.

Op het veld hadden de spelers het een pak lastiger om Vrancken een gepast afscheid te geven. Genk was oppermachtig, maar Paul Onuachu wrong de ene na de andere kans de nek om. Telkens zette Ito de Gouden Schoen in scoringspositie, maar Onuachu mikte achtereenvolgens naast, over, weer naast en op Couche. De ene keer dat hij raak trof ging daar buitenspel van Ito aan vooraf. Geen goal. Ook Paintsil kreeg in de eerste helft een prima kans, maar de Ghanees schoot te laks en recht op Coucke. Het mocht een wonder heten dat we met 0-0 de rust in gingen.

Volledig scherm © BELGA

Meteen na de pauze kreeg Kaya een uitgelezen mogelijkheid om zijn carrière met glans te eindigen. De middenvelder mikte naast het doel van Leysen, die de voorkeur op Vandevoordt had gekregen.

In de tweede helft waren de twee ploegen beter aan elkaar gewaagd. Preciado knalde in minuut 52 op de lat. Storm deed hem dat op het uur na, zij het vanuit buitenspelpositie. Even daarna, aan de overkant, schoot Ito weer in het zijnet. Het ging in dat openingskwartier goed op neer.

Net toen wat rustiger aan ging in Mechelen kreeg Onuachu zijn zoveelste grote kans. De voorzet van Ito was andermaal afgemeten. De Nigeriaan leek van dichtbij te scoren, maar kopte onbegrijpelijk naast. Toen voor Genk ook Hrosovsky, debutant El Khannouss, en namens KV Hairemans en Storm, hun pogingen gemist zagen, was het wel duidelijk dat hier, in dit duel zonder inzet, niet gescoord ging worden.

0-0 was de eindstand. De eerste brilscore van dit seizoen voor Malinwa en zijn afscheidnemend coach. Wellicht is hij straks bij Genk de opvolger van Bernd Storck, die zich in de belangstelling weet van Eupen.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

