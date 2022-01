Wouter Vrancken over coronagolf bij KV Mechelen: "Drie spelers moeten naar hartspecialist”

Jupiler Pro LeagueKV Mechelen en coach Wouter Vrancken hebben hun slag thuisgehaald. De wedstrijd tegen Racing Genk wordt uitgesteld nadat eerder op de dag al de Algemene Vergadering de regels voor uitstel had aangepast. Voor dat uitstel officieel was, gaf Wouter Vrancken nog een persconferentie. De coach van KV Mechelen verduidelijkte daar waarom de club ook nu uitstel vraagt én vorig weekend niet kwam opdagen in Leuven.

KV Mechelen heeft zijn slag thuis gehaald. De Pro League heeft vandaag de regels omtrent het uitstellen van wedstrijden wegens corona aangepast. Aanleiding daarvoor was Malinwa dat vorig weekend niet kwam opdagen voor hun wedstrijd tegen OH Leuven. De club had namelijk geen uitstel gekregen van de Pro League, terwijl het wel binnen de regels viel met twee besmette doelmannen (Coucke en Wenssens). Die laatste werd echter beschouwd als een U21-speler. De Algemene Vergadering stemde echter vandaag voor een aanpassing van de regels, waardoor KV Mechelen de match tegen RC Genk wél kan uitstellen.

Wouter Vrancken gaf deze middag tekst en uitleg. “Er wordt veel gefocust op die twee keepers, maar daar gaat het niet om. Ik heb enorm veel vertrouwen in Yannick Thoelen, die wel kan spelen. De twee doelmannen gaven ons de mogelijkheid om binnen het reglement de match uit te stellen, maar hun besmetting is niet de hoofdreden. Wél wilden we uitstellen omdat er meerdere spelers momenteel in quarantaine zitten (vijf in totaal, red.) én omdat er jongens nog maar pas uit isolatie kwamen. Met de gekwetsten erbij kwamen we uit op zeven fitte spelers voor de match tegen OHL... We konden binnen het protocol om uitstel vragen, en deden dat dus ook.”

“Er werd de voorbije dagen veel verteld, maar er is niemand van buiten de club die ook maar enig oordeel kan vellen over onze situatie. Zonder het te dramatiseren, maar er zijn drie spelers die langs moeten bij de hartspecialist na hun coronabesmetting. Zij maakten zich zorgen over de inspanningen die ze moesten leveren, direct na hun quarantaine. Ze voelden een bepaalde druk en de dokter adviseerde ons naar de hartspecialist te gaan. Je bent met de gezondheid van de spelers bezig, hé. Zolang je niet zeker bent dat het risicoloos is om te spelen, doé je dat ook niet.”

Forfait aanvechten

Aangezien de nieuwe regels van de Pro League vandaag ingaan, zal KV Mechelen wel een forfait opgelegd krijgen voor de wedstrijd tegen OH Leuven. “Of we dat moeten aanvechten? Zeker en vast”, aldus Vrancken. “We moeten er alles aan doen om die match te mogen spelen. Iedereen met gezond verstand gaat daar achter staan. Dat lijkt me heel simpel. Wij komen niet met smoesjes af, wel met zeer gegronde redenen om die matchen uit te stellen én we vallen binnen de regels.”

