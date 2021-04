Wordt gevecht onderin nog een pak spannender? "We kunnen STVV mee de degradatiestrijd in sleuren"

Degradatiekandidaten die aan het einde van het seizoen plots punten beginnen halen, je kan er de klok op gelijk zetten. Dit seizoen is dat niet anders. "Ik had wel verwacht dat zowel Cercle als Moeskroen punten zouden halen, maar niet dat ze allebei zouden kunnen winnen. Toen het doelpunt van Moeskroen viel, bibberde mijn laptop bijna van m'n schoot. Gelukkig kon Charleroi de gelijkmaker nog lukken", aldus Nicky Hayen, die zelf met Waasland-Beveren ging winnen in Oostende. Mits een zege kan hij ook STVV nog in de problemen brengen. "Met een overwinning sleuren we STVV mee de degradatiestrijd in. Als ze winnen, zijn ze gered. Ons doel blijft duidelijk, we willen ervoor zorgen dat het nog spannend is op de allerlaatste speeldag."

Geen extraatje

Ook Peter Maes, coach bij de Truienaars, is er zich van bewust. "We hebben nog altijd punten nodig. Dat de onderste vier teams punten pakten? Zoiets zie je dikwijls op het einde van het seizoen. Zeker na een interlandbreak. Ploegen die zichzelf al in veiligheid konden brengen, trainen toch anders dan ploegen die nog punten nodig hebben. De ploegen onderin hebben ook veel oefenmatchen gespeeld om die focus te houden. Dan is het logisch dat ze scherper zijn." Bij een eventuele zege komt er geen extraatje voor de spelers van STVV: "De beloning? Bij een zege speel je een jaar langer op het hoogste niveau, dat is op zich al dé beloning."

Wél Teixeira, geen Bertone

Een uitgestelde wedstrijd brengt altijd wel wat administratieve eigenaardigheden met zich mee. Zo was Jorge Teixeira van STVV eigenlijk geschorst, maar zat hij die dag op het strafbankje uit tijdens de partij tegen KV Mechelen. "Teixeira is heel fit en heel hongerig", aldus Maes. "Op die leeftijd is hij echt een voorbeeld voor de jongere spelers. Hij zorgt voor positieve selectieproblemen achteraan."

Waasland-Beveren had dan weer op Bertone kunnen rekenen op de originele speeldatum, maar zaterdag pakte hij z'n vijfde gele kaart.

Cadeaus verwacht Hayen niet van STVV, toch de club van z'n hart. "Ik heb nog geen cadeautjes meegemaakt in het voetbal. Of toch niet in mijn voordeel.”

Volledig scherm Peter Maes. © Photo News