Wordt dít dan nieuwe competitieformat, met drie stijgers uit 1B na play-downs? Pro League-CEO Parys voor stemming: “Voel dat er draagvlak is”

Jupiler Pro LeagueVandaag is wéér D-day voor het nieuwe competitieformat. In een nieuw plan zakken volgend seizoen drie clubs voor een terugkeer naar 1A met 16, maar kunnen vanaf 2023-2024 voor het eerst tot drie ploegen wisselen tussen 1A en 1B: twee vaste dalers/promovendi en een ‘barragist’. “Hopelijk komt er witte rook”, aldus Pro League-CEO Lorin Parys voor aanvang van de stemming.

Het nieuwe plan dat deze week aan de profclubs is voorgelegd door Parys zou de best mogelijke synthese zijn van de groepsgesprekken die de voorbije weken tussen de clubs plaatsvonden. Afwachten of er op de Algemene Vergadering (AV) vandaag een tweederde meerderheid bestaat om het door te drukken. Maar zelfs zonder een consensus over een nieuwe format, treedt sowieso de al eerder gestemde beslissing in werking om volgend seizoen drie ploegen uit de hoogste klasse te laten zakken voor een terugkeer naar 1A met 16 clubs. De laatste drie uit het klassement zullen rechtstreeks dalen.

Parys voor format dat op tafel ligt: “Voel dat er draagvlak voor is” “We hebben heel hard gewerkt naar dit moment en ook heel goed naar elkaar geluisterd”, zegt Parys in bovenstaand interview. “Straks komt er dus hopelijk witte rook. Ik voel wel dat er draagvlak is voor het format dat nu op tafel ligt, da’s toch wel belangrijk. We hebben nagedacht over hoe we voor de fans een spannende competitie kunnen maken waar de clubs zich tegelijk in kunnen vinden. Daarom denk ik dat dit een voorstel is dat veel kans op slagen heeft.”

1B met 18 clubs

Een draagvlak om nog een jaar langer met 18 clubs door te gaan - waar nogal wat ‘kleinere’ eersteklassers (K13) voor te vinden was - bestaat niet bij de grote clubs (K5). Maar het deze week uitgestuurde plan wil de competitie in 1B fameus opwaarderen door vanaf het seizoen 2023-2024 een grotere promotiekans in te bouwen. Voortaan zouden dan per seizoen tot drie clubs kunnen wisselen tussen 1A en 1B: twee rechtstreekse dalers/stijgers en één potentiële zakker/stijger via een barrageduel tussen twee clubs uit 1A en 1B. De ‘tweede klasse’ zou dan uit achttien clubs bestaan: meer teams uit eerste amateur maken dus kans op een stap hogerop.

Volledig scherm Het Edmond Machtensstadion voor de barrageclash tegen Seraing. © Photo News

Spannende play-downs

De nacompetitie in de hoogste klasse kondigt zich voor alle profclubs belangrijk aan, zowel voor de verdeling van de Europese plaatsen als om niet te degraderen. Vanaf het seizoen 2023-2024 zouden de eerste zes clubs uit de reguliere competitie in de Champions play-offs strijden voor vier Europese tickets. Het nummer 7 tot 12 speelt de Europese play-offs voor het vijfde ticket. De vier clubs onderin spelen play-downs die zich erg spannend aankondigen: alleen de winnaar redt zich zeker. Het nummer twee is veroordeeld tot een barrageduel tegen een club uit 1B. De voorlaatste en laatste van de play-downs degraderen.

Nieuw is dat vanaf 2023-2024 er geen puntenhalvering meer zou zijn in de Champions play-offs. Over de mogelijkheid om die regel al volgend seizoen te laten ingaan bestaat nog geen duidelijkheid.

Wijzigingen in bekerformule

In de vergaderrondes is voorts gebrainstormd over de bekercompetitie. Een nieuwe piste zou ook op tafel liggen om de topclubs pas vanaf de achtste finale te laten deelnemen. Voorheen stroomden alle eersteklassers in de zestiende finales in. Dit zou de topclubs met een drukke Europees programma een speeldag uitsparen. In dezelfde zin is er een voorstel om de halve finales van de beker over één in plaats van twee duels te beslissen.

Naast de competitieformat ligt de financiële huishouding van de profclubs als een belangrijk thema op de Algemene Vergadering voor. Te veel profclubs gaan in het rood. Een belangrijk deel van de inkomsten in de voorbije twee seizoenen kelderden door de coronacrisis. Lorin Parys wil de profclubs strengere financiële voorwaarden opleggen die onder de licentievoorwaarden zouden vallen.

Volledig scherm Lorin Parys, de CEO van de Pro League. © Photo News