Wie er ook wint, Schreuder en Mazzu zijn het er over eens: “Beslissing valt pas aan het eind van de rit”

Laurent Depoitre (33) moest in januari vanuit de ziekenboeg toekijken hoe AA Gent geen wedstrijd meer kon winnen. Sinds hij terug is, winnen de Buffalo’s weer. In Eupen besliste ‘Lolo’ de match met een heerlijk vluchtschot. Depoitre is einde contract, maar maakt zich geen zorgen.

14 februari