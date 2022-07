Westerlo keert terug in 1A met oververdiende 2-0-zege, tegenvallend Cercle onderuit met tien

Jupiler Pro LeagueWesterlo heeft zijn terugkeer in de hoogste afdeling uitstekend ingezet. De Kemphanen wonnen, zij het met het kleinste verschil maar oververdiend, van een onkennelijk Cercle Brugge. De Vereniging herstelde zich nooit echt van de uitsluiting van Popovic op het halfuur, waarna Westerlo kort voor de pauze op voorsprong klom langs Daci. In de tweede helft liet de kampioen van 1B een pak goede kansen liggen om een tweede keer te scoren. Foster scoorde na vanuit buitenspel te zijn vertrokken, maar uiteindelijk zette de pas ingevallen Vetokele alsnog de 2-0 eindstand op het bord. Cercle Brugge kon Bolat in de hele wedstrijd nooit bedreigen, en sloot af zonder één poging in het doelkader.

Het was nog ruim 25 graden toen Westerlo en Cercle Brugge in ‘t Kuipje aan het nieuwe seizoen begonnen, maar beide teams legden meteen een hoog tempo in de partij. Tot echte kansen leidde dat evenwel niet. Bolat en Warleson konden een halfuur rustig toekijken.

Jonas De Roeck had gekozen voor negen titularissen van de kampioenenploeg van 1B en die jongens gingen op hun elan door. Dominik Thalhammer wilde verrassen met Denkey én Ueda samen in de startelf, maar om de Japanner als schaduwspits te kunnen laten opereren, moest Hotic naar de rechterflank uitwijken en haalde de Bosniër niet zijn gewone niveau. Westerlo had Cercle overigens goed bestudeerd. Het gevaar op stilstaande fases kwam er niet uit, de pressing werd vakkundig uit het spel gehaald.

Volledig scherm Ayase Ueda. © Photo News

De partij kantelde toen Boris Popovic even zijn verstand verloor. De Servische Fransman van Cercle had al geel gekregen en liet zich bij het oprukken verleiden tot een al te drieste ingreep op Lukas Van Eenoo. Ref De Cremer aarzelde niet: tweede geel en meteen rood voor Popovic. Met tien man maakte paniek zich meester van de bezoekers, wat door Westerlo vrij snel ook werd afgestraft. Eerst redde Warleson nog sensationeel toen Vaesen alleen voor hem opdook. Tien minuten na de rode kaart stond Erdon Daci op de goede plaats voor doel. De Noord-Macedoniër vond eerst nog Warleson op zijn weg, maar in tweede instantie moest ook de Braziliaanse sluitpost van Cercle zich gewonnen geven tegen een knal hoog in de netten (1-0). Het Kuipje ontplofte.

Volledig scherm Erdon Daci. © Photo News

Na de pauze herstelde Cercle het evenwicht in het spel, maar bleven de kansen voor de thuisploeg. Warleson moest zich onderscheiden op een harde schuiver van Van den Keybus. De zenuwoverlast bij de bezoekers nam hand over hand toe. Van Der Bruggen mocht niet mopperen met geel na een harde ingreep op De Cuyper en werd prompt uit voorzorg vervangen, ook Utkus ging in het boekje. Westerlo leek op een veilige dubbele voorsprong af te stevenen toen de ingevallen Lyle Foster (ex-Cercle) uitbrak en in twee tijden scoorde, nadat hij eerst op de paal besloot. Maar het doelpunt ging niet door omdat de Zuid-Afrikaan uit buitenspel was vertrokken. Het duurde tot de vijfde minuut van de extra-tijd vooraleer het tweede Westelse doelpunt alsnog op het scorebord kwam. De invallers Bernat en Vetokele knutselden het in elkaar, het Kuipje ging nu helemaal uit zijn dak.

Cercle Brugge had in de slotfase nog met de moed der wanhoop getracht de bakens te verzetten, maar slaagde er niet één keer in de bal in het doelkader te plaatsen. Op de zege van Westerlo viel dan ook totaal niks af te dingen.

Volledig scherm Erdon Daci. © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.