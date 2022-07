Welke zorgen? Sterk Genk spoelt baalweek weg met overtuigende zege tegen Standard

Jupiler Pro LeagueRacing Genk heeft een tumultueuze week afgesloten met een overtuigende 3-1 overwinning op een wel heel matig Standard. Cyriel Dessers bleek geen last te hebben van transferitis en was met twee goals van grote waarde bij een sterk KRC.

Het was me het weekje wel op Racing. Naast de ernstige blessure van Luca Oyen was er de Deense lunch van Cyriel Dessers en het verrassende vertrek van Junya Ito. Het zorgde voor gespannen zenuwen in Limburg, maar Racing speelde tegen Standard de zorgen van zich af. Er zat muziek in dit Genk, ook al waren de Rouches zwak, met Paintsil op de plek van Ito, Trésor op links en El Khannouss op de tien.

Het 18-jarige jeugdproduct had geen last van podiumvrees en bevestigde alle positieve verhalen die over hem verteld zijn geweest. Na vijf minuten stuurde hij Paintsil diep. De Ghanees bracht in twee tijden voor waarna Dessers Dewaele kinderlijk aftroefde en knap achter het steunbeen de 1-0 voorbij Bodart tikte.

Standard, dat met debutant Laursen in de basis begon, was in de beginfase nergens en moest iets na het kwartier al een tweede treffer incasseren. Trésor schoot eerst nog tegen Dessers aan, maar reageerde vervolgens sneller dan de Luikse defensie en kon raakschieten. Al de tweede treffer dit seizoen voor de nummer elf van Racing.

Volledig scherm © BELGA

Standard leek een vogel voor de kat, maar scoorde dan uit het niets de aansluitingstreffer. Raskin werd niet onder druk gezet en lanceerde Dragus. De Roemeen was Muñoz en Cuesta te snel af en vond de verste hoek.

De Luikse hoop was echter van korte duur. Dewaele hield (onbewust) met de hand Trésor van zijn tweede van de namiddag en de bal ging op de stip. Dessers, die totaal geen last had van de transferperikelen rond zijn persoon, miste aanvankelijk nog. Bodart was evenwel te vroeg van zijn lijn gekomen en Dessers mocht opnieuw aanleggen. Deze keer faalde de spits niet: 3-1.

Volledig scherm © BELGA

Minder animo na rust. Genk bleef de betere ploeg, maar nam gas terug. En Standard? Dat was gewoonweg niet bij machte om echt een vuist te maken. Er moet daar voor het einde van de zomermercato zeker iets bijkomen, want je kan niet altijd rekenen op supporters.

Wouter Vrancken kon zijn Argentijnse aanwinst Nicolas Castro laten debuteren en Preciado als rechtsbuiten uitproberen. Laatstgenoemde raakte in de slotfase nog de paal op aangeven van die eerste. Ook Munoz testte raakte nog de paal. Het bleef 3-1. Genk heeft zijn eerste obstakel in het post Ito-tijdperk alvast vlotjes omzeild. Het zal ze daar deugd doen. In de burelen van de Cegeka Arena.

Volledig scherm Nicolas Castro © BELGA

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.