Weer geen zege voor Elsner en Standard: matige Rouches blijven steken op 1-1 bij laagvlieger Cercle

Jupiler Pro League1 op 15 voor Cercle en 2 op 15 voor Standard. Dat is de balans na de namiddagwedstrijd in Jan Breydel. Beide teams zijn duidelijk op zoek naar vertrouwen én naar zichzelf. Bastien opende nochtans vroeg de score met een knappe goal. Daland maakte snel gelijk, maar daarna ontaardde de match in een enerverend kelderduel met in totaal acht gele kaarten.

Vijf dagen na de sterren van Man City verwelkomde Jan Breydel het nummer 13 uit de Jupiler Pro League voor de iets minder spraakmakende affiche Cercle Brugge - Standard. Beide teams sprokkelden samen op de vier voorgaande speeldagen amper één puntje. Het mocht dan ook amper verbazen dat de opgedaagde fans niet meteen een kijkstuk voor de voeten geworpen kregen. Bastien brak de boel wel vroeg open. Copybook aanval via Siquet, de dummy van Dragus en Klauss legde netjes af. Bastien werkte het teamwork keurig af. Didillon had geen verhaal tegen het heerlijke schot in de bovenhoek. Alleen kwam er eigenlijk nooit echt een vervolg op die ene knappe aanval van Standard.

Volledig scherm © BELGA

Verdediging laat Bodart in de steek

Cercle was met Hotic en Matondo op de flanken begonnen en Vanderhaeghe koos voor het eerst voor een viermansdefensie. De Vereniging reageerde haast meteen na die vroege achterstand, maar Somers trapte net naast. De gelijkmaker kwam er net na het kwartier alsnog. Hotic krulde een vrije trap scherp naar doel. Bodart tikte nog net tegen de lat, maar in de rebound maakte Daland eenvoudig de 1-1. De Luikse doelman werd in de steek gelaten door zijn verdediging die stokstijf was blijven staan.

Volledig scherm © BELGA

Matondo lichtpunt bij Cercle

De wedstrijd moest het vooral van omschakelmomenten hebben. Beide teams lieten erg veel ruimte bij balverlies. Standard probeerde de snelheid van Tapsoba uit te spelen, maar Dragus kon net niet voldoende bij zijn lage voorzet om Standard opnieuw op voorsprong te brengen. Bij Cercle zorgde vooral Matondo voor dreiging, maar op de eerste echte kans was het wachten tot net voor het uur. Voorzet Vitinho en Somers kon vrij koppen. Bodart pakte uit met een imponerende redding en in de herneming kon de Luikse verdediging deze keer wel ontzetten voor Millan de 2-1 kon maken.

Volledig scherm © Photo News

Onder voorbehoud

Cercle drong voorzichtig iets meer aan in de tweede helft, maar de partij ging alleen maar meer enerveren, met zeven gele kaarten aan Luikse zijde en ook eentje voor Cercle. Bastien dwong Didillon nog één keer tot een redding, maar daarna bloedde de match helemaal dood. Met het vergaarde puntje schiet geen van beide teams iets op. Cercle blijft voorlaatste en Standard verlengt zijn verblijf in de rechterkolom. Nog dit, Cercle speelde de wedstrijd onder voorbehoud omwille van de rechtszaak die Kortrijk tegen Standard-coach Luka Elsner aanspande. KVK betwist de manier waarop de trainer zijn contract ontbond en Cercle stelt zich vragen of hij dan ook wel effectief bij Standard op de bank mag zitten

Volledig scherm © BELGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.