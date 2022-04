“We zijn niet bang van Club Brugge”: Union start play-offs als leider en is zeker van Europees voetbal

Jupiler Pro LeagueDie ‘vervloekte’ play-offs: anders zou Union na de 1-3-winst op Standard nu al de titel vieren. Wat niet is, kan er nog van komen. Casper Nielsen ziet Union ook in de nacompetitie geen terugval kennen: “We zullen hetzelfde Union zien en gaan voor de titel.”

Elf landstitels heeft Union Sint-Gillis, maar heel dat roemrijke verleden speelt zich in lang vervlogen tijden voor WO II af. Maar dit seizoen klapt Union dat historische boek weer open voor een nieuw hoofdstuk. Want na de 1-3-zege op Standard op de voorlaatste speeldag komt de Brusselse club al zeker in de annalen van het Belgische voetbal als winnaar van de reguliere competitie. Een directe trofee is dat door de play-offs nog niet. Het levert wel nu al de zekerheid van een Europees (voorronde)ticket op.

En zo mag het Europese stof af van Union: de laatste campagne dateert al van 1964 met een prestigieuze affiche tegen Juventus. Maar dat is voor volgend seizoen. Alle focus ligt op het huidige succesverhaal van Union als promovendus. Een record komt er na Standard bij: de Brusselse club is met 44 punten op 51 de sterkste uitploeg ooit in de reguliere competitie sinds de invoering van het driepuntensysteem in 1996. Union overtroeft nu Club Brugge dat in het seizoen 2000-2001 42 punten buitenshuis won.

Die sterkte buitenshuis zal Union in de Champions’ play-offs van pas komen. Zondag volgt eerst de laatste speeldag in de reguliere speeldag thuis. Met Beerschot als tegenstander is de kans groot dat Union afklopt op 77 punten en PO1 start met 39 punten, met Club Brugge als naaste achtervolger.

Mentaal geeft die zekerheid om PO1 als leider te starten een boost. “Dit is een groot statement”, zegt Casper Nielsen. Hij draait niet rond de pot over de ambities van Union in die Champions’ play-offs: “Ik beloof dat we niet ons niet gaan laten doen. We gaan vechten om die titel.” Nielsen erkent wel dat grote rivaal Club meer ervaring heeft in titelplay-offs: “Maar we zijn niet bang van Brugge. We zullen hetzelfde Union in de play-offs zien.”

Een troef komt er alvast weer bij: de vijf weken schorsing van Vanzeir is afgelopen. Union overbrugde de periode met 11 op 15 punten. Uit medische hoek stelde coach Mazzu gerust: de blessures van de op Standard vervangen Teddy Teuma (pijnlijk contact knie) en Siebe Van der Heyden (dij) vallen mee.

Aanvankelijk gesloten match

Niet dat Union een superdag op Sclessin kende. Standard speelde zeker voor rust goed mee en kon een vroege achterstand ophalen. Teuma had met een knappe volley na een afgeweerde hoekschop Union op voorsprong gebracht. Mondjesmaat kwamen de Rouches daarna opzetten. Doelpuntenmaker Teuma blesseerde zich na een kwartier aan de knie: hij probeerde nog even voort te spelen, maar gaf daarna teken niet voort te kunnen. Intussen had Emond al de lat getroffen. Halfweg de eerste helft lukte Standard dan de gelijkmaker. Na een ongelukkige tussenkomst van Burgess kreeg de vrijstaande Sissoko de bal in zijn voeten: hij verschalkte makkelijk doelman Moris.

Union raakte moeilijk aan kansen: topschutter Undav bleek moeilijk aanspeelbaar. Toch kreeg de Duitser voor rust nog een unieke kans op de voorsprong, zijn poging strandde tegen de paal. Na rust schakelde Union een versnelling hoger en zag Standard zich vaak tegen zijn eigen doel gedrukt. De verdediging stond aanvankelijk nog pal, maar bij een doorgekopte corner werkte Nieuwkoop ook met het hoofd haarfijn af. Op de counter bood Mitoma nog de 1-3 op een schoteltje aan Nielsen aan. De zege was op zak, al moest Union nog een noodgedwongen wissel doen door een blessure van kersvers Rode Duivel Siebe Van der Heyden. Afwachten hoe groot de averij is.

Sclessin neemt afscheid van Carcela

De aftrap van de 100ste wedstrijd tussen Standard en Union werd voorafgegaan door een staande ovatie aan het adres van Mehdi Carcela, de publiekslieveling die afscheid nam van Sclessin. Eindelijk nog eens als basisspeler. Ondanks het gebrek aan creatieve spelers, was dat inmiddels al geleden van eind december tegen Zulte Waregem.

Carcela speelde — het werkwoord past perfect bij de speelvogel die hij is — zijn 316de wedstrijd voor de Rouches. Daarmee leunt hij aan bij coryfeeën uit de vorige eeuw. Hij veroverde met Standard één landskampioen (2009). Het hadden er twee kunnen zijn mocht hij in 2011 in de titelmatch tegen Racing Genk door Chris Mavinga niet van het veld zijn getrapt. In 2018, hij was toen aan zijn derde passage toe bij de Rouches, werd hij tweede in het referendum van de Gouden Schoen. Met dank aan Ricardo San Pinto, de laatste coach van Standard die hem een vrije rol gaf.

Carcela werd — opnieuw onder daverend applaus — in de 78ste minuut vervangen. Na een pittige prestatie, maar zonder te kunnen verhinderen dat Union voor het eerst sinds 1951 winst boekte op Sclessin. Carcela is 32. Zijn toekomst? Afgelopen winter kon hij naar Turkije of China. Hij ging er niet op in. Zijn entourage mikt nu op de Golfstaten ter afsluiting van zijn carrière.

