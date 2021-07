Wat een wedstrijd! KV Oostende haalt dubbele achterstand nog op en verslaat Racing Genk met 3-4 na een knotsgekke partij

Delen per e-mail

Geen Onuachu op het wedstrijdblad. Lange Paul was “niet klaar” dixit John Van den Brom. Veel dieper wilde de Nederlandse coach er niet op ingaan. Was het mentaal? Fysiek? Of spookt er een transfer door zijn hoofd?

Racing Genk wil naar verluidt dertig miljoen euro voor zijn prijsschutter. Op die vraagprijs zijn al ploegen afgehaakt. Het beheerste de gesprekken in Limburg. Dinsdag wacht Shakthar Donetsk in de voorronde van de Champions League. Kunnen ze een Onuachu die wel “klaar” is best gebruiken.

Maar eerst kwam KV Oostende nog op bezoek in de Luminus Arena.

En de kustploeg deed dat met goede intenties. Hoge pressing. Alleen leverde dat niets op - het schot van Gueye was slecht gericht.

Gaandeweg nam Racing Genk het commando. Met een uitstekende Trésor in een hoofdrol. Panna hier, panna daar. Zijn technisch surplus bracht de fans in vervoering. Na twintig minuten lag Trésor aan de basis van de 1-0. Zijn voorzet was perfect, Heynen kopte overhoeks binnen.

Een doelpunt dat de Genkse aanvoerder deugd zal doen na zijn mindere prestatie tegen Standard.

De Limburgers waren plots heer en meester. Als zij écht willen, is het een bijzonder goede ploeg.

Dessers zette Hendry opzij aan de zijlijn, spurtte richting zestienmeter en bediende Bongonda. Théo werkte dat koelbloedig af. Het leek een walk-over te worden.

Maar KV Oostende heeft een Duitse coach. Met Blessin aan het roer, geef je niet op. Twee minuten na de 2-0 zette Capon zich door in de zestienmeter, Kvasina tikte zijn voorzet voorbij Vandevoordt (2-1). Matig verdedigd. Een levenslijn voor de bezoekers. Meer leek het niet. Dessers mikte naast - Racing Genk bleef de betere ploeg.

De voorsprong aan de rust was verdiend.

Alleen had de aansluitingstreffer de Oostendse burger moed gegeven. Vlak na de rust verlengde Kvasina een hoekschop, Gueye kopte binnen (2-2).

Dat was onverwacht.

Een wake-up-call voor Racing Genk. Zij bestormden de Oostendse goal. Trésor zette twee man in de wind - wat een heerlijke sleepbeweging -, Hubert pakte zijn schot.

Ito: op Hubert.

Opnieuw Ito: op Hubert.

Alles op twee minuten tijd. Een doelpunt kon niet uitblijven.

Bongonda bracht Genk opnieuw op voorsprong. Met het hoofd zowaar. Een tik voor Oostende zou je denken. De kustploeg kreeg echter een nieuwe hoekschop. Ambrose troefde Arteaga af. Binnen (3-3)! De brave man scoorde meer dan twee jaar geleden zijn laatste competitiedoelpunt - in mei 2019.

De Limburgers zetten alle zeilen bij in het laatste half uur. Trésor met de actie en de voorzet, Dessers met de misser. De aanvaller kreeg wat later nóg een uitstekende kans - hij kopte te centraal. Aan de overkant schoot Boonen voorlangs.

En Oostende kreeg alweer een hoekschop. Die werd onvoldoende weggewerkt, Jäkel kopte binnen (3-4). Racing Genk kreeg liefst vijf tegendoelpunten op of na een stilstaande fase in hun laatste drie officiële wedstrijden. Frappant.

Ja, jongens…

Bovendien: vier tegengoals een paar dagen voor een kwalifcatiewedstrijd in de Champions League. Als coach word je daar niet blij van. Voor het bestuur, de fans of de spelers is het evenmin prettig. Een domper.

De powerplay in het slot leverde niets meer op voor de thuisploeg. De neutrale toeschouwer heeft genoten, dat wel. Genk werd vanochtend wakker met een kater. Tenzij ze droomden van Mike Trésor, een lichtpunt in de duisternis van het resultaat.

Dinsdag Shakhtar, dus.

Hoe zou het intussen zijn met Paul?

