Wat een ommekeer! Anderlecht zet scheve situatie recht tegen Club en neemt serieuze optie op play-off 1

Jupiler Pro LeaguePlay-off 1 is bijna een feit voor Anderlecht. Paars-wit won nu ook de topper tegen Club Brugge en kan vanavond (als KV Oostende niet wint) zelfs al zelfs al zeker zijn van de top-4. Nmecha en Sambi Lokonga wisten een geniale flits van Lang uit.

Kompany begon met dezelfde elf als tegen Antwerp. Bij Club was Badji de opvallendste naam in de basis. De Senegalees begon op links.

‘t Was tot op het kwartier wachten op écht gevaar. Vormer kreeg te veel ruimte en via Miazga ging de knal van de Nederlander binnen. De Brugse bank was al massaal rechtgeveerd, maar de VAR zag dat Vormer buitenspel stond. Géén 0-1.

Aan de bal was paars-wit goed, in balverlies te nerveus. En Wellenreuther had weer een paar bibbermomenten. Die bleven (net) zonder gevolg.

Wat volgde was een tactisch steekspel. Mignolet bleef werkloos, maar De Ketelaere en Badji zaten niet in de match. Club kon RSCA zelden terugdringen. 0-0 bij rust was logisch.

Clement had wel nog een wapen op de bank zitten. Noa Lang - de Nederlander verving Badji bij rust en brak de match ook open. Het Ajax-product kapte Sambi Lokonga uit, Cobbaut deed te weinig om zijn Zidane-beweging eruit te halen en Wellenreuther was kansloos op de trap. Gewéldige goal.

Anderlecht moest reageren, maar bleef aanvallend onmondig. Kossounou hield Nmecha uit de match en dan verliest de recordkampioen veel. Kompany moest iets doen en bracht Amuzu. Een gouden wissel, want de match keerde nog volledig.

Eerst bood de winger Nmecha de gelijkmaker aan en RSCA stoomde nadien door. Amper vier minuten na de 1-1 scoorde Sambi Lokonga immers de 2-1. Een zwieper van ver, Mignolet verkeek zich.

En écht onder druk kwam Anderlecht niet meer. Wellenreuther ging nog goed plat op een afgeweken schot van Lang, verder moest de Duitsers geen mirakels meer verrichten.

Play-off 1 is bijna een feit voor paars-wit. Wint KV Oostende later vanavond niet op Beerschot, dan eindigt Anderlecht zeker in de top-4. Winnen de kustboys, dan volstaat voor RSCA een punt op STVV op de slotspeeldag.

