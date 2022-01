Wat een krankzinnig slot: Vanzeir knalt Union in minuut 100 voorbij Genk, Brusselaars hebben nu negen punten voorsprong op Club

Jupiler Pro LeagueUnion heeft een gewéldige zaak gedaan. De competitieleider zette met een strafschopdoelpunt in de 99ste minuut Genk met 2-1 opzij. Vanzeir was tegen zijn ex-club de matchwinnaar.

De derde nieuwkomer van Union, Cameron Puertas, zat op de tribune. De 23-jarige middenvelder komt over van het Zwitserse Lausanna Sport en tekende een contract voor 3,5 jaar. De Spanjaard die in Zwitserland opgroeide zag dat de bezoekers uit Genk aanvankelijk het balbezit opeiste. De eerste poging tussen de palen kwam wel via Union. Undav trapte, vanuit buitenspel, op Vandevoordt. Verder was het niet veel soeps in deel 1 van de eerste helft.

Volledig scherm © BELGA

Daar bracht Nielsen in minuut 27 verandering in. Na een knappe aanval legde Nieuwkoop uiteindelijk goed achteruit en Nielsen schoot het leer heerlijk in de verste hoek. De Brusselaars tankten vertrouwen en bijna stond het nog voor de rust 2-0, maar Sadick had nog een geweldige verdedigende actie in huis. Genk kreeg weinig voor elkaar. Heynen probeerde het vlak voor de rust met een wanhoopspoging van ver, maar die ging hoog over.

Storck greep in en bracht Trésor voor Eiting. Hrošovský liet meteen het eerste gevaarlijke schot van Genk noteren. Moris bracht in twee tijden redding. Union reageerde met een goede kopbal van Undav. Na een geweldige aanname wist Undav niet veel later zijn maatje Vanzeir diep te sturen. Die leek tussen twee verdedigers de bal te gaan verliezen, maar glipte er toch knap tussen en haalde uit. Afleggen op Undav was beter geweest.

Volledig scherm © Photo News

Bij Genk zat er duidelijk meer schwung in dankzij invaller Trésor. De flukse flankaanvaller zag meteen na de kans van Vanzeir zijn lage knal tegen de paal vliegen. Ook Onuachu mocht nog mee zoeken naar de gelijkmaker. Een invalbeurt die goed uitpakte. Na een lichte trekfout van Burgess op Onuachu ging de bal op de stip. Onuachu trapte de elfmeter zelf feilloos binnen. Twee minuten later kwam de boomlange aanvaller enkele centimeters te kort om een voorzet van Bongonda binnen te duwen.

Union sleepte zich naar het einde, maar we kregen nog een doldwaze slotfase. Undav leek de 2-1 binnen te duwen, maar de vlag ging de hoogte in. De VAR keek lang naar de fase en oordeelde dat het buitenspel was. Nog was het niet gedaan. Union kwam nog één keer opzetten. Undav kreeg een duw en de bal ging op de stip. Vanzeir nam zijn verantwoordelijkheid en knalde de strafschop droog in de linkerhoek, wat volgde was een geweldige ontlading voor de thuisploeg. Drie gouden punten voor Union.

Volledig scherm © BELGA

Vanzeir: “Dit is fantastisch”

‘t Was dus Dante Vanzeir die zijn ex-ploeg diep in blessuretijd de das om deed. “Die penalty? Het ging snel, ik weet het niet. Ik heb niet goed doorgehad wat exact de reden was van de penalty. Een blok op Deniz? Het was een match van alles of niets. De tweede helft ging enorm snel heen en weer. Maar goed, we komen er met de drie punten uit en da’s fantastisch.”

“Ik den op zich niet zo veel na tijdens de penalty. Ik concentreer me, pak m’n hoek en hij gaat binnen. Voila, de vreugde is enorm dan. Een penalty is altijd een eetje een loterij. Als je die bal een milimeteter verkeerd raakt, gaat hij de andere kant uit. Uiteindelijk in die laatste minuut, da’s fantastisch.”

Volledig scherm © BELGA

