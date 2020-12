Wat een jaareinde voor STVV dat dankzij 1-0-zege tegen Beerschot opmars verder zet met 9 op 9

Jupiler Pro LeagueWat een jaareinde voor Sint-Truiden! De Kanaries pakten in de laatste match van 2020 hun derde opeenvolgende zege en zijn nu weer (even?) weg van een degradatieplaats. Voor Beerschot was de maand december - met nul op twaalf - er duidelijk te veel aan.

Op 17 oktober eindigde Beerschot-STVV op 6-3, maar gisteren was al snel duidelijk dat het in de ‘terugmatch’ zo geen vaart zou lopen. Beide ploegen wilden in de eerste plaats niet verliezen. Sinds Peter Maes bij Sint-Truiden het trainersroer overnam, is organisatie het codewoord op Stayen. ‘Terug naar de basis’, weet u wel? En Maes’ collega Hernan Losada had na drie opeenvolgende nederlagen en een grote corona-opstoot in zijn kleedkamer ook al geen zin in dolle avonturen.

De eerste helft zat dan ook héél lang op slot. Dom balverlies van Jan Van den Bergh leidde iets voorbij het kwartier een schietkans voor Facundo Colidio in, maar de Argentijn mikte voorlangs. Het volgende hoogtepunt kwam er pas op slag van rust. En het was meteen ook raak. De Ridder en Colidio speelden een Truiense corner kort uit, waarna Yuma Suzuki aan de tweede paal de 1-0 binnen kopte. Ter vergelijking: op het Kiel stond het in oktober halfweg 5-1. Maar goed, het was ten minste toch iets.

Volledig scherm © Photo News

Na de pauze moest Beerschot wel wat meer risico’s gaan nemen. Extra spits Noubissi verving verdedigende middenvelder Pietermaat. Die ingreep bracht effectief een beetje meer schwung in het Antwerpse aanvalsspel. Eerst knalde Van den Buijs na een corner van dichtbij op keeper Schmidt, wat later trapte Holzhauser in de tweede zone een strakke voorzet van Bourdin over. Sint-Truiden schrok even en reageerde vervolgens via Suzuki. De Japanner probeerde het van dichtbij, maar vond bezoekend doelman Vanhamel op zijn weg.

Na een korte opflakkering viel de wedstrijd nadien toch weer wat stil. De door corona en blessures geplaagde bezoekers hadden niet echt meer de punch en de creativiteit voor een slotoffensief, terwijl de thuisploeg het vanzelfsprekend welletjes vond. Zo eindigde de partij op 1-0: drie gouden punten er bij voor Peter Maes en co. Beerschot is dan weer blij dat het héél even kan gaan herbronnen. Met de kampioenstitel in 1B en een tijdelijke leidersplaats in 1A - eind november was dat - was 2020 een gouden jaar voor de Mannekens. Alleen zorgt de magere decembermaand (met nederlagen tegen Eupen, Moeskroen, Anderlecht en Sint-Truiden) voor een wat zure nasmaak.

Volledig scherm © Photo News

