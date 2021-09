Wat een domper voor AA Gent: Morioka bezorgt tienkoppig Charleroi in slotseconden de volle buit in Ghelamco Arena

Jupiler Pro LeagueWat een match in de Ghelamco Arena. Charleroi heeft AA Gent geklopt na een spektakelduel: 2-3. De Buffalo’s kwamen terug van 0-2, maar slikten in de slotseconden nog de 2-3. Hanche-Olsen verlengde een matig schot van Morioka in eigen doel. Charleroi speelde meer dan een helft met een mannetje minder na rood voor Gholizadeh.

AA Gent heeft dus niet kunnen verderbouwen op het elan van de overwinning tegen Club Brugge. In de eigen Ghelamco Arena begon Gent niet scherp aan de partij. Charleroi kwam fris uit de kleedkamer en kon meteen prikken via Gholizadeh. De winger kreeg de bal van rechts en mocht vrij uithalen in de zestien. De krul was niet te pakken voor Bolat en enkele minuten later was het al opnieuw raak. Tchatchoua kreeg de bal deze keer tot bij Fall, die afwerkte aan de tweede paal. Meteen assist nummer twee voor de 20-jarige Tchatchoua.

Na die eerste twaalf minuten stokte de motor van de Zebra’s echter en kwam AA Gent in de wedstrijd. Pogingen van Ngadeu en Castro-Montes vonden de netten niet. De verdediging van Charleroi stond lange tijd goed, maar toen Wasinski de bal in de voeten van Castro-Montes tackelde, was de aansluitingstreffer een feit.

De bal ging in het slot van de eerste helft nog bijna op de stip. D’hondt floot de strafschop, maar nadat hij naar het VAR-scherm ging kijken, kwam hij op zijn beslissing terug. Castro-Montes excuseerde zich daarvoor al bij z’n tegenstanders, Koffi raakte hem inderdaad niet. De Carolo’s gingen de rust nog in met tien na een tweede geel voor Gholizadeh. Waar hij de eerste te pakken kreeg, is ons een raadsel.

Na de koffie duurde het een klein kwartier eer de gelijkmaker op het bord kwam. Depoitre kreeg de bal in de kluts en werkte het leer in zijn stijl via Koffi in doel. Diezelfde Koffi kon nog een bal van Bezus uit z’n kooi zweven en ook debutant Lemajic zag z’n kopbal sterven in de handen van de doelman. Helemaal in het slot ging het nog mis voor AA Gent. Een knal van Morioka week af op Hanche-Olsen en zo was Bolat kansloos. Een domper voor Vanhaezebrouck en co.

