Wat een blunder: Van Crombrugge doet Rits de 0-1 cadeau

Wat een blunder van Hendrik Van Crombrugge, na een kwartier in de kraker tussen Anderlecht en Club Brugge. De aanvoerder wilde voetballen van vanachter uit, maar ging daarbij vreselijk in de fout: slecht inspelen op Olsson, waarna Rits anticipeerde en de bal voorbij een verbouwereerde doelman schoot. De enige goal in de eerste helft was er dus één in geschenkverpakking. Nadien pakte Van Crombrugge wel nog uit met fantastische reddingen op pogingen van Vanaken en Sowah, maar dat hij slecht zal slapen staat nu wel al vast...