Wat als... bal die supporter naar goal gooit tijdens cruciale penalty in Anderlecht-OHL op het veld was gerold?

Jupiler pro leagueDe knotsgekke match tussen Anderlecht en OH Leuven was bijna nóg gekker geworden. Net op het moment dat Sory Kaba de allesbepalende strafschop trapt, gooit een Anderlecht-fan een tweede bal richting het veld. De bal botst langs de buitenkant tegen het doel. Gelukkig maar voor Anderlecht, want was de bal op het veld gerold, had die allesbepalende strafschop hernomen kunnen worden en had de eindstand er misschien heel anders uitgezien.