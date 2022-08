Was er dit weekend overdreven VAR-werk? “Drie correcte VAR-interventies, één foute inschatting van de ref” - Vanhaezebrouck: “Dit is te belachelijk”

Jupiler Pro LeagueDrie VAR-interventies bepaalden mee het resultaat van Gent-Antwerp. Onze huisref Tim Pots is lovend voor VAR Kevin Van Damme: “Hij beoordeelde drie keer correct.” Over de vierde betwiste fase, helemaal op het eind, vindt onze huisref dat de scheidsrechter fout tegen Antwerp en niet tegen Gent had moeten fluiten. Ook in Union - Anderlecht en Kortrijk - Standard werd er duchtig ‘geVARd’. Alle fases op een rijtje.

Minuut 8

Odjidja tracht de bal door te steken maar treft de hand van Almeida. Buiten of binnen het strafschopgebied? Ref Laforge wijst naar de stip, VAR Van Damme corrigeert hem. Zonder naar het scherm te gaan, legt Laforge de bal buiten de zestien. Geen penalty voor Gent. Tim Pots: “Voor Laforge was dit onmogelijk te zien, maar de VAR greep terecht in. Het handspel werd buiten de zestien begaan. Dat de ref niet zelf naar het scherm ging kijken, is ook volledig conform het reglement.”

Minuut 24

Odjidja gaat op de voet van Yussuf staan. Laforge laat verder spelen, maar geeft strafschop voor Antwerp nadat Kevin Van Damme hem naar het scherm sommeert. Tim Pots: “Bij voetfouten ligt de lat lager, maar ook hierover kan geen discussie bestaan. Dat Laforge niet meteen ingreep, kan ik begrijpen. Eenmaal de bal uit het spel, komt de VAR goed tussen. Je ziet dat Odjidja de voet van Yussuf aantikt die pal OP de lijn staat. Op de lijn wil zeggen binnen de zestien, dus penalty.”

Minuut 34

Pacho tackelt Cuypers, die spectaculair neergaat. Laforge blaast meteen strafschop. Van Damme ziet dat anders. Aan het scherm fluit Laforge zichzelf terug: andermaal geen strafschop voor Gent. Tim Pots: “De verdediger van Antwerp raakt de bal heel duidelijk, dat had de ref door het traject van de bal eigenlijk al moeten zien. In het VAR-centrum was Van Damme beter geïnspireerd. Opnieuw: correcte tussenkomst.”

Minuut 78

Bij een duel tussen Avila en Depoitre, die alleen door had kunnen breken, fluit Laforge fout tegen de Gentse spits.

Tim Pots: “Volgens mij maakte de verdediger van Antwerp een obstructiefout, waarbij hij alleen oog had voor zijn tegenstander en niet voor de bal. Logisch dat Depoitre tegen hem aanloopt, dat is zoals er een auto plots voor de jouwe stopt en je niet meer kan uitwijken. Foute beslissing van Laforge dus. Ik vond de scheidsrechter hier de weg van de minste weerstand kiezen door een Gentse fout te fluiten. Omdat het niet over een fout ging die al dan niet met rood moest worden bestraft, kon de VAR hier niet tussenkomen.”

Union - Anderlecht:

Minuut 81

Verboomen wijst een eerste keer naar de stip voor een penalty voor Anderlecht na hands van Burgess in de zestien. Alleen wordt die beslissing na een lang videomoment teruggedraaid door Boterberg. Hij oordeelt dat wanneer Verschaeren de bal voor zich uittikte, Stroeykens in buitenspel stond. Offside dus in de eerste plaats, waardoor de fase met Burgess vervalt.

Minuut 89

Een fout van de ingevallen Rodriguez op Anderlecht-spits Esposito op de rand van de zestien. Verboomen oordeelt dat de fout in de zestien gebeurde en wijst naar de stip, net zoals hij Rodriguez terecht geel geeft. Maar videoref Boterberg ziet in de herhaling dat de fout buiten de zestien plaatsvond en licht Verboomen in.

Kortrijk - Standard

D’Hondt geeft Standard een penalty na een vermeende fout van Keita op Emond. Videoref Lambrechts komt echter tussen en sommeert D’Hondt naar de zijlijn om de fase te herbekijken, waarop hij oordeelt dat Emond de fout uitgelokt heeft. Geen penalty voor de Rouches.

Vanhaezebrouck reageerde eerder cynisch op het optreden van videoref Kevin Van Damme. “Er wordt volop geschoten op Nicolas Laforge. Maar hij heeft het al bij al niet zó slecht gedaan, vind ik. Zijn slechtste beslissing was de penaltyfout op Cuypers, die er overduidelijk geen was. En de fase in het slot met Depoitre, uiteraard. De verdediger (Avila, red.) voelde dat hij gepakt zou worden en maakte een duikende beweging om Depoitre af te houden. Toch werd er een fout tégen ons gefloten. Dan voel je het voetbal niet goed aan als ref. Er werd ons een open kans ontnomen.”

(lees verder onder de video)

“Maar er was in deze match vooral overdreven VAR-werk. De handsbal voor de eerste strafschop, bijvoorbeeld. De scheids wijst naar de stip maar wordt overruled. Wel, ik heb geen enkel duidelijk bewijs gezien dat Almeida’s hand buiten de zestienmeter was. Als ik de beelden zie, is het eerder op de lijn. Ik begrijp niet waarom de VAR tussenkomt. Het is geen clear error.”

Quote We werden trouwens niet alleen vandaag benadeeld, hé jongens. Wat hier is gebeurd, was een beetje voorspel­baar Hein Vanhaezebrouck

“Zij kregen ook een strafschop na contact tussen Vadis en Yusuf. Nochtans beoordeelde Laforge aanvankelijk dat het te licht was voor een penalty - terecht volgens mij. Toch voelde de VAR zich geroepen om tussen te komen. Om aan te geven dat zij wél iets gezien hadden. Dit is te belachelijk. Mocht de speler alleen op weg naar doel zijn, is het een andere zaak. Maar hier was de videoref te ijverig. En de ref had daar op zijn strepen moeten staan. Maar goed, dat is mijn mening. En wie ben ik? We werden trouwens niet alleen vandaag benadeeld, hé jongens. Wat hier is gebeurd, was een beetje voorspelbaar.”

“Ik had mijn spelers nochtans gewaarschuwd voor de match. ‘We weten wie de ref is, geef hem geen kans om te fluiten.’ Maar we hebben hem die kans gegeven. Vadis heeft op Yusuf z’n tenen gestaan. Dat had hij niet moeten doen.”

Volledig scherm Laforge geeft een protesterende Vanhaezebrouck geel. © Photo News