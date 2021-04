Waasland-Beveren ook dit seizoen een kat met negen levens? “Je bent nooit klaar met deze ploeg”

“Het is iets speciaals met deze ploeg, je bent er nooit klaar mee”, aldus middenvelder Louis Verstraete(33) achteraf. “Dit bewijst opnieuw dat het in het voetbal nooit echt gedaan is. Het onmogelijke is al vaak gebeurd. We zijn sterk genoeg om ons uit deze situatie te redden." De Leeuwen tellen nu een punt minder dan Cercle en hebben met STVV, Kortrijk en OHL nog drie wedstrijden om de situatie te keren. “Geen enkele match is simpel voor ons, we moeten ze gewoon met volle overtuiging aanvatten en hopen op het beste.”

Volledig scherm Michael Frey viert z'n doelpunt met Louis Verstraete. © BELGA

Opnieuw met vijf achterin

Oostende lijkt de Waaslanders te liggen. “Er zijn niet veel teams die kunnen zeggen dat ze zes op zes haalden tegen Oostende", gaf coach Nicky Hayen aan. Hij koos specifiek tegen Oostende opnieuw voor vijf achterin. “De oefenwedstrijd tegen Zulte Waregem (4-1 zege, nvdr.) stond ook helemaal in functie van deze match. Het belangrijkste was dat we tegen de Oostendse pressing de bal langer dan tien seconden in de ploeg konden houden. Vanaf dan moest Oostende ook terug om te verdedigen. Ik ben tevreden hoe we het plan hier uitgevoerd hebben.” De afgekeurde goal van KV Oostende was ook voor hem een sleutelmoment. “Het kon zomaar 1-2 staan, dat is voor mij echt een kantelmoment. Dan hadden we een pak nerveuzer geacteerd na de rust. Uiteindelijk kregen we nog de kans op de 0-3, maar dat zou overdreven geweest zijn.”

Stormram Frey maakt indruk

Michael Frey was -zoals zo vaak dit seizoen- de beste man op het veld. De werkkracht van de Zwitser blijft verbazen. “Hoe belangrijk Michael is? De vraag stellen is ze beantwoorden”, aldus Hayen. “Dankzij hem kan de ploeg aansluiten. Het doet me persoonlijk veel deugd dat hij kon scoren. Hij werkt enorm hard voor de ploeg. Ik denk dat hij af en toe nog wat beter zou kunnen doseren, maar dat zit in zijn spel en dat wil ik hem ook niet afnemen. Hij heeft dit seizoen enorme stappen gezet in de zuiverheid van zijn kaatsen. De bal ligt na het duel nu altijd klaar om de aanvallende actie verder te zetten.”

Volledig scherm Michael Frey houdt D'Haese en Capon aan de praat. © Photo News

Minpunt: Abou Koïta naar het ziekenhuis

De enige dompers op de feestvreugde waren de blessure van Aboubakary Koïta en de vijfde gele kaart voor Leonardo Bertone. “Abou is op dit moment al naar het ziekenhuis voor een MRI-scan. Ik hoop dat het meevalt, want we hebben zijn flitsende acties nodig in de laatste drie wedstrijden. Danel Sinani viel wel fantastisch in, dat is dan een geluk bij een ongeluk. We wisten dat vroeg of laat die vijfde gele kaart voor Bertone zou vallen. Om die reden heb ik ook Frey gewisseld met nog drie minuten te spelen. Een gele kaart schuilt soms in een klein hoekje.”

Volledig scherm Aboubakary Koita schreeuwt het uit van de pijn na een harde tackle. © Photo News