Waasland-Beveren hoopt (weer) op groene tafel om in 1A te blijven, maar: “Wij zijn geen betrokken partij”

Jupiler Pro LeagueOordeelt het bondsparket straks dat Seraing niet mag promoveren omdat het in februari sjoemelde met coronatests? Waasland-Beveren, dat in principe niets met die zaak te maken heeft, speelde de terugmatch van de barrages alvast onder voorbehoud. De laatste strohalm om in 1A te blijven.

Waar gaat de hele zaak over? Peter Kerremans, teammanager van Seraing, had de (positieve) tests van drie voetballers van de A-kern verwisseld met die van spelers van de beloften.

Hij wilde voorkomen dat de drie A-kernspelers vals positief zouden getest hebben, maar toch een week in quarantaine moesten gaan. Ironisch genoeg werd de eerstkomende competitiewedstrijd tegen Lommel uitgesteld wegens een... coronagolf bij de tegenstander.

Seraing zegt dat de club niets wist van het initiatief van Kerremans, en schrijft de fout unilateraal in diens schoenen. Onderzoek van het bondsparket moet uitwijzen of de club op bestuursniveau op de hoogte was. Gisteren vond daar een hoorzitting over plaats – lang niet de eerste in de voorbije weken en maanden.

Aan het einde van het onderzoek zal het bondsparket moeten uitmaken wie verantwoordelijk is. Mocht de club schuldig bevonden worden, dan zou dat eventueel de promotie van Seraing kunnen hypothekeren. Mogelijk volgen na vandaag nog een aantal hoorzittingen van het bondsparket.

Seraing zaterdagavond uitbundig na de zege in Beveren en de daarmee gepaard gaande promotie naar 1A.

Vreemd

Kerremans zelf blijft de schuld op zich nemen. Seraing ontsloeg hem na het incident wegens ‘dringende redenen’, maar werd nadien nog gesignaleerd in de omgeving van de spelers. De teammanager zelf blijft herhalen dat hij de schuldige is, en dat de rest van de club er niks mee te maken had. “Na mijn ontslag heb ik nog een opgeroepen speler van Seraing op de voetbalbond afgezet. Op eigen initiatief.” Een beetje vreemd.

Waasland-Beveren speelde de wedstrijd tegen Seraing onder voorbehoud, maar benadrukt geen betrokken partij te zijn in de juridische afwikkeling van de zaak. “Dit is een zaak tussen Seraing en de KBVB, wij zijn daarin geen betrokken partij”, aldus CEO Antoine Gobin. “Het enige wat ik gedaan heb, is aan Pierre François (Pro League) laten weten dat we de match onder voorbehoud zouden spelen. Als CEO van Waasland-Beveren is het mijn job om de club te beschermen, maar wij zijn geenszins actief betrokken in de zaak. Ik weet dat het in de geschiedenis van deze club wel al gebeurde, maar dat was het oude Waasland-Beveren.”

Vorig jaar verzekerde ze zich pas eind juni van een verlengd verblijf in 1A na een juridische uitputtingsslag. Het jaar voordien sprak het BAS Waasland-Beveren vrij van betrokkenheid bij matchfixing in de zaak-Veljkovic.

7,5 miljoen belastinggeld

Intussen maakt de Beverse politiek zich zorgen. De gemeente heeft nog voor zo’n 7,5 miljoen euro aan leningen openstaan aan Waasland-Beveren. In 2020 en 2021 heeft de club betalingsuitstel van zo’n 180.000 euro gekregen – mede door de steun van de politiek is Waasland-Beveren er de voorbije jaren in geslaagd om voorzichtig groene cijfers te boeken. Maar wat als de club het vagevuur van 1B niet overleeft, of de Amerikaanse investeerders alsnog de stekker uit hun project zouden trekken? In dat scenario zou de Beverse belastingbetaler ervoor moeten opdraaien.

Gobin: “Geen zorgen. We zijn hier voor de lange termijn.”

Volgt er toch nog een achterpoortje voor Waasland-Beveren en coach Hayen?

Emilio Ferrera emotioneel na de winst tegen Waasland-Beveren en de promotie naar 1A.