Vroege goal Lestienne volstaat voor Standard, Cercle blijft gedeeld laatste

Van de elf die op Beerschot een punt hadden gehaald liet Paul Clement vrij verrassend Velkovski aan de kant voor Vitinho. Mbaye Leye wijzigde niet aan het team dat Waasland-Beveren had geklopt. Aanwinst João Klauss begon op de bank, maar mocht na een uur de bleke Jackson Muleka aflossen. Op hetzelfde ogenblik haalde Leye ook Lestienne naar de kant, de man die Standard vroeg in de partij op voorsprong had gebracht. Slecht uitverdedigen van Kanouté en een splijtende pass van Nicolas Raskin gingen aan dat doelpunt vooraf.

Die snelle achterstand had Cercle Brugge niet uit het lood geslagen, maar de Vereniging bleef een helft lang in de goede bedoelingen steken. Ugbo trof de lat met een harde kopbal en bij de beste actie van Vitinho was niemand voor doel gevolgd om in te tikken. Na de pauze duwde Cercle de Luikenaars op het eigen doel, maar alleen Hotic kon een keertje dreigen. De Bosniër besloot van dichtbij tegen de buitenkant van de paal.

Met eerst Hoggas en vervolgens de nieuwe spits Kevin Denkey trachtte Clement in het slotkwartier de bakens te verzetten. Verbazing wekte het wel dat Kylian Hazard, de beste man bij Cercle, naar de kant werd gehaald. Bij Standard gingen Carcela en Amallah vervroegd de kleedkamer opzoeken. De Rouches hielden al bij al makkelijk stand, voor Cercle gaat het er steeds somberder uitzien met verplaatsingen naar Antwerp en Kortrijk voor de boeg in het vooruitzicht van de Brugse derby. Standard wil in Mechelen de wederopstanding verder gestalte geven

