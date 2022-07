Vrancken staat voor debuut met Genk: “Geen nadeel om op Club Brugge te moeten starten”

“De goesting om eraan te beginnen is enorm groot”, zegt Vrancken. “Dat merk ik aan iedereen. Een nadeel dat we meteen moeten beginnen op het veld van de titelverdediger? Ik denk nooit in voor- of nadelen, dus dat vind ik niet. Als je tegen een – op papier – kleinere club begint, moet je absoluut winnen. Nu speel je tegen de uitgesproken favoriet van de titel. Maar iedere match kun je iets vinden om het je tegenstander lastig te maken. Je zoekt sterktes en zwaktes, naar wapens waarmee je ze pijn kunt doen.”

Genk kende vorige week een slechte generale repetitie door met 0-2 te verliezen tegen het Griekse AEK Athene. “De bereidheid die ik op training wél zie, zag ik niet terug in die match. Ik heb mijn aanvallers deze duidelijk gemaakt wat ik van ze verwacht. Het was tegen AEK ook niet allemaal zo slecht. We hebben toen bijvoorbeeld heel weinig weggegeven. Mijn aanvallers deden verdedigend hun werk goed toen, maar je moet in elk facet van het voetbal top zijn. Ze moeten meer energie in hun offensieve acties steken. Dat is nodig voor het soort voetbal dat we ambiëren.”

Paul Onuachu kampt met een blessure aan de adductoren en is er tegen Club niet bij. Hij sluit in principe na het weekend weer aan. Vrancken kan wel beschikken over Nicolas Castro, zijn nieuwe Argentijnse nummer tien. “Ik constateer dat hij zich makkelijk kan aanpassen omdat we veel Spaanstaligen hebben”, zegt de Genkse T1. “Op training zie je dat hij heel goed kan voetballen. Vandaag kwam er nog iemand zeggen of hij links- of rechtsbenig is. Dat zijn positieve signalen, maar hij zal nog tijd nodig hebben. De Belgische competitie is sowieso niet makkelijk met zijn vele duels. Je moet daaraan wennen.”

Castro: “Verwacht snelle integratie”

Ook Castro zelf kwam aan het woord in Genk. De 21-jarige aanvallende middenvelder is onder de indruk van zijne nieuwe werkgever. “Spelers als De Bruyne en Courtois werden hier groot. Deze club opent deuren naar heel Europa en dat speelde mee in mijn beslissing om voor Genk te kiezen. Omdat hier zoveel Zuid-Amerikanen spelen verwacht ik weinig problemen om mij te integreren. Mijn vrouw en zoontje komen over twee weken ook af naar België. Allemaal goed, want ik wil hier snel gewend zijn aan de ploeg en het leven hier.”

Castro kwam over van Newell’s Old Boys, de club waar Lionel Messi op (zeer) jonge leeftijd nog in de jeugd speelde. “Ik heb Messi ooit kunnen spreken toen we met de nationale jeugdploeg aan het trainen waren. Hij kwam mij heel sympathiek over. Toch is Riquelme mijn grote idool. Alles aan hem is mooi. Het leek alsof hij nooit een bal verloor en hij kon zijn ploeg echt dragen. Dat is wat we allemaal willen”, aldus Castro.

