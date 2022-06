VOORBEREIDING JPL. Vandaag Mazzu-time in Anderlecht, ook ‘eerste schooldag’ voor Hoefkens en Geraerts

Jupiler Pro LeagueVandaag beginnen met Club Brugge, Union, Anderlecht, Antwerp, Racing Genk en KV Mechelen ook de laatste eersteklassers aan hun voorbereiding op de jaargang 2022-2023. Of het nu opvallend nieuws is vanop de training, of de uitslag van een oefenwedstrijd: via dit handige overzicht blijft u op de hoogte van het laatste nieuws op en rond de trainingsvelden van onze 1A-clubs!