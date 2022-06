VOORBEREIDING JPL. Fysieke testen bij Antwerp - Alle abonnementen bij Club al uitverkocht - KV Kortrijk en KV Oostende halen uit

Jupiler Pro League Kompany viert met vader Pierre en krijgt “iets drinkbaars” voor verjaardag, Vanhaeze­brou­ck: “Proficiat, Anderlecht”

Groot was de opluchting bij Anderlecht. Van een leien dakje ging het niet in het Guldensporenstadion (2-3), wel parkeerde paars-wit zich in de top vier. Ten koste van AA Gent. Vanhaezebrouck, na de 5-0 tegen OHL: “Volkomen terecht. Zij waren constanter dan ons. Proficiat, Anderlecht.” Kompany, die snel na de match zijn vader Pierre in de tribunes opzocht en gefêteerd werd in de kleedkamer voor zijn 36ste verjaardag, loofde de mentale weerbaarheid van zijn elftal. “Ik ben toch meer tevreden dan opgelucht.”

11 april