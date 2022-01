Vincent Kompany: “Union heeft zijn momenten gegrepen”

“Eén kans, één goal”, begon Kompany zijn analyse. “Dit is het momentum waar Union in zit. Het schot van Nielsen wijkt af en belandt in doel. Verder beleefden we een rustige eerste helft en waren wij de gevaarlijkste ploeg. In de tweede helft was het spelbeeld niet echt anders, maar in de slotfase kwamen we in een ander voetbal terecht. We speelden vaker de lange bal. Bij deze is het nogmaals bewezen dat dat niet de manier is waarop wij resultaten kunnen boeken.”