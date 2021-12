Vincent Kompany na racisme-incident van zondag: “Ik reageerde als mens, niet als coach”

“Het is een voordeel om trainer te zijn. Er is druk en je moet meteen overgaan naar je werk en taken. Ook als mens ben ik mentaal sterk, dus dit zal niet aanslepen.” Vincent Kompany bleef niet bij de pakken zitten, nadat hij zondag zeer aangeslagen reageerde op de racistische kreten die Anderlecht-spelers en -stafleden moesten incasseren in Jan Breydel.

Quote Racisme is iets dat misschien maar door enkelingen wordt gepleegd, maar heel vaak voorkomt. Niet alleen in profvoet­bal, maar ook in de amateur- en jeugdreek­sen. Daarom is het belangrijk om racisme nooit te minimalise­ren. Vincent Kompany

De RSCA-coach kwam wel nog even terug op het voorval van zondag. “Er is iets losgekomen bij mij toen. Ik reageerde toen als mens, niet als trainer. Het was een ‘gut punch’. Racisme is iets dat misschien maar door enkelingen wordt gepleegd, maar heel vaak voorkomt. Niet alleen in profvoetbal, maar ook in de amateur- en jeugdreeksen. Daarom is het belangrijk om racisme nooit te minimaliseren of onder de mat te vegen.”

Bekijk ook. Steward roept heetgebakerde Club Brugge-fan tot de orde

Had Kompany verwacht dat zijn reactie zo veel teweeg zou brengen? “Eerlijk gezegd kon het mij op dat moment weinig schelen. Ik wou gewoon naar huis. Maar het is goed dat het thema op tafel ligt. Er bestaat toch een minimumgrens van hoe we met mekaar moeten omgaan... In onze maatschappij moét het toch normaal zijn om mekaar als mens te behandelen, en niet op basis van huidskleur.”

Leidinggevende figuren

Een sterk statement, maar Kompany wil zich weliswaar niet uitspreken over strafmaten voor daders of acties die ondernomen moeten worden. “Dat is aan de leidinggevende figuren en instanties. Maar het is natuurlijk makkelijker om te tonen dat er goeie intenties zijn, dan tot krachtige oplossingen te komen. Ik heb mij in het verleden al vaak uitgesproken over hoe we racisme op lange termijn kunnen aanpakken. Nu is het niet de setting om dat nog eens te doen. Het liefst van al focus ik mij op de wedstrijd tegen KV Kortrijk.”

Ben jij een voetballiefhebber? Speel mee met de Gouden 11 en bewijs je kennis.

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Kompany. © BELGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.