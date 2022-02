Videoref krijgt geen gelijk van Referee Department na afgekeurde winner Standard: “Lijn is verkeerd getrokken”

Standard leek zaterdagavond nog op en over Cercle te gaan. De gelijkmaker van Raskin, de 2-1 van Sissako in minuut 93. Alleen stak de videoref daar nog een stokje voor. Tot woede van al wat rood en wit was. Elsner: “De lijnen lijken mij absoluut niet goed getrokken, dan vind ik dat de wedstrijdleiding bij de beslissing van de refs op het veld moet blijven.” De club besliste een dag later ook een officiële klacht in te dienen.

Daarin wordt Standard nu gesteund door het Referee Department. “Bij het analyseren van deze fase heeft de VAR gebruik gemaakt van een ingezoomd beeld om de buitenspelsituatie te beoordelen. De beelden waarop de beslissing was gebaseerd toonden aan dat de twee buitenspellijnen elkaar niet raakten en dat de Standard-speler zich in een strafbare buitenspelpositie bevond.”

“Maar na grondige analyse oordelen we dat de referentiepunten die de positie van de buitenspellijn bepalen, door de VAR verkeerd zijn geplaatst. Vandaag hebben we deze lijn opnieuw berekend op hetzelfde beeld dat tijdens de wedstrijd werd gebruikt en is er vastgesteld dat de twee lijnen elkaar raken, zodat de Standard-speler zich niet in buitenspelpositie bevond. Dit spelfeit werd bijgevolg verkeerd beoordeeld door de scheidsrechter. In dit geval bepaalt het protocol dat de beslissing op het veld moet worden gevolgd en dat dit doelpunt had moeten worden toegekend.”