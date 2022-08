Vertrek Hans Vanaken onbespreekbaar voor Club Brugge: interesse van West Ham lijkt tevergeefs

Nog voor een eerste concrete aanbieding is binnengelopen, lijkt de interesse van West Ham United in Hans Vanaken vergeefse moeite. De Hammers hebben de tweevoudige Gouden Schoen net als vorige zomer op de radar, interesse die Hans Vanaken enigszins aan het denken heeft gezet. De middenvelder is bereid om te luisteren naar de Engelse subtopper, die weliswaar haar start heeft gemist met twee opeenvolgende nederlagen. Anderzijds is Vanaken gelukkig in Brugge - een vertrek forceren zal in principe niet tot zijn plannen behoren.

Wat Club Brugge betreft, is de landskampioen duidelijk. Hans Vanaken is op dit moment niet te koop. En dat zal morgen of in het restant van deze transferperiode niet anders zijn. Zélfs een hoog bod - pakweg het dubbele van de 15 miljoen euro die West Ham vorig jaar heeft geboden - zal daar geen verandering in brengen. Vanaken is té belangrijk en waardevol voor Club, ook al heeft blauw-zwart begrip voor zijn dubbel gevoel. Enerzijds gelukkig in Brugge, anderzijds gecharmeerd door de interesse van de Londense club.

Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid blijft Hans Vanaken straks bij Club. Nóg veel meer dan één jaar geleden rond deze tijd, toen West Ham tijdens de zomermercato een eerste keer aanklopte, is zijn vertrek onbespreekbaar. Club zal met De Ketelaere al iemand vertrekken die als nummer tien kan spelen. Straks gaat wellicht ook Noa Lang weg, terwijl Club ook Rits moet missen en in Vormer niet langer de speler ziet die hij altijd is geweest. Vanaken ligt overigens nog vast tot medio 2025, een contract dat in oktober 2020 opengebroken werd.

Vanaken miste zondag twee penalty’s in Leuven: