Verstraete knalt Waasland-Beveren naar barrages, seizoen OHL is gedaan

De Waaslanders legden er tot het eindsignaal lijf en leden voor om de 1-2-voorsprong te behouden. Zij zijn er evenwel nog niet, zij moeten het behoud verzekeren in een dubbel barrageduel tegen Seraing, tweede in 1B.

De thuisploeg startte furieus en tegen een hoog tempo. Vooral Sowah had er zin in. Na vier minuten trof hij de onderkant van de lat, even later knalde hij nipt over. Tamari claimde een strafschop en krulde de bal even later ver naast de verste paal.

De Waaslanders kwamen na een kwartier beter in de wedstrijd. Koita trof het zijnet, Heymans lobde – weliswaar vanuit buitenspel – op het dak van het doel en op het halfuur was het raak. Verstraete draaide zich vrij en trapte in de kortste hoek. OHL nam weer over, De Norre kopte een goede kans over en Tamari mikte naast.

Vroeg in de tweede helft kwam OHL langszij. De pas voor Malinov ingevallen Schrijvers pakte uit met een geweldige actie en krulde de bal in de verste hoek. Een mokerslag voor de bezoekers, net op het moment dat Moeskroen zowaar op voorsprong kwam bij Club Brugge. De Waaslanders vermanden zich zich. Binnen dezelfde fase noopten Frey en Koita Romo tot twee sterke saves.

Aan de kopte Henry op voorzet van Mercier van kortbij over. Geen 2-1, even later wel 1-2. Louis Vertraete kopte een voorzet van Heymans knap binnen. Waasland-Beveren virtueel op de zeventiende (barrage)plaats, want Club Brugge was even voordien op voorsprong gekomen tegen Moeskroen. Enkele minuten later knalde de ingekomen Schoonbaert pal op Romo.

OHL deed er alles aan om gelijk te maken, Waasland-Beveren liet op de counter nog de 1-3 liggen. Toen ref Kevin Van Damme na vijf minuten blessuretijd affloot, vierden de Waaslanders dat alsof ze net de landstitel hadden behaald. Zo groot was de opluchting.

