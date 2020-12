Verrassend puntenverlies voor Liverpool na late gelijkmaker West Bromwich

Dan toch geen routinezege voor Liverpool. De regerende kampioen kwam in de 12de minuut op voorsprong tegen laagvlieger West Bromwich via Sadio Mané. Assist op naam van Matip. De ‘Baggies’, voorlaatste in de stand, werden weggedrukt en leken klaar voor een bolwassing. De 0-7 van de Reds op Crystal Palace op 19 december indachtig. Maar Liverpool liet na een tweede goal te maken. Uiteindelijk kregen ze het deksel op de neus. In de 82ste minuut kopte centrale verdediger Semi Ajayi de 1-1 via de paal binnen op voorzet van Matheus Pereira. Divock Origi mocht in de 90ste minuut invallen voor Roberto Firmino, die net daarvoor een kopbal nog ultiem gered zag door keeper Johnstone. Maar ook onze landgenoot kon zich niet ontpoppen tot held in de blessuretijd. Bovenin heeft Liverpool, dat 32 punten telt, een voorsprong van drie punten op eerste achtervolger Everton. West Bromwich blijft voorlaatste met acht punten.