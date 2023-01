Verdediger Bates kopt Mechelen naar felbevochten, maar belangrijke driepunter tegen Oostende

KV Mechelen tankte woensdagavond vertrouwen door Kortrijk uit de beker te wippen, maar de eerste mogelijkheid was voor de bezoekers. Amade bracht de bal voor doel, Mebude - de vervanger van de geschorste Ambrose - kon onvoldoende koppen. Na die vroege mogelijkheid nam Malinwa over. Storm en Da Cruz stuitten op Oostende-doelman Phillips. Tussendoor keurde de VAR - na minutenlang kijken - de mooie openingstreffer van Hairemans af voor een schoentip buitenspel van Malede.

Ook Oostende dreigde. En hoe. Amade plaatste de bal vanop een meter of 25 tegen de onderkant van de lat, vijf minuten later mocht Atanga na een dramatisch genomen hoekschop van Mechelen alleen richting Coucke. De Ghanees geraakte niet voorbij de Limburgse doelman, die uitpakte met een goede save. Opnieuw naar de overkant dan. Malede werd ten val gebracht in het strafschopgebied, penalty oordeelde Boterberg. Al had de VAR opnieuw minimaal buitenspel opgemerkt van Malede.