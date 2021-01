Vercauteren mist vuurdoop niet: Hongla schenkt Antwerp drie punten, gemiste penalty Kums breekt AA Gent zuur op

De eerste helft was één lange geeuw. De angst om een tegentreffer te slikken bleek groter dan de drang om er eentje te maken. Geen uitgespeelde kansen, hoogstens enkele speldenprikjes. Een schot van kersvers Gouden Schoen Refaelov werd afgeblokt, een infiltrerende Kums kon niet afdrukken en Beiranvand duwde na slordig balverlies weg voor de neus van Bukari. Of toch één bal tussen de palen: Beiranvand plukte een afstandsschot van Bukari. Voorts veel afval, weinig kwaliteit.

De match had snel een goal nodig, Kums kreeg onmiddellijk na rust een uitgelezen kans. Nadat Beiranvand al goed was uitgekomen toen Yaremchuk plots vrijstond na een slippertje van De Laet, tikte de Iraanse doelman even later diezelfde Yaremchuk aan in de zestien: penalty. Kums stuurde de Iraanse doelman de verkeerde kant uit, maar raakte de paal. Een misser die de Buffalo’s uiteindelijk zuur zou opbreken.