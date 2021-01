Vercauteren heeft werk op de plank: mak Antwerp na non-match de boot in bij Mechelen

Jupiler Pro LeagueAntwerp trekt met een stevige kater terug naar de Bosuil. De Great Old ging met 3-0 kansloos onderuit op het veld van KV Mechelen, dat aan acht dolle minuten genoeg had om het verschil te maken. Antwerp-doelman Beiranvand ging (weer) stevig de mist in.

Nog geen Frank Vercauteren op de bank bij Antwerp. Hij zit in quarantaine na z’n terugkeer uit Rusland. Ook niet van de partij nadat ze voor de feestdagen naar het buitenland trokken: Mbokani, Hongla, Ampomah en Mbenza. Daardoor speelde Miyoshi als valse ‘negen’ en kwamen De Sart en Batubinsika aan de aftrap. Beiranvand verving de geblesseerde Butez.

Povere beginfase Achter de Kazerne. Behoorlijk tempo, maar weinig kansen. Iets na het kwartier nam KV Mechelen de wedstrijd wel in handen en dwong het twee prima mogelijkheden af. Hairemans, die zich in zijn sas voelde tegen zijn ex-club, legde terug tot bij Schoofs. De middenvelder besloot nipt naast. Even later waren de rollen omgedraaid. Schoofs passte een kortgenomen hoekschop naar Hairemans. Ook hij kon z’n uithaal niet kadreren. Op slag van rust was er nog een schot van Miyoshi, maar hij joeg de bal hoog over. Goals kregen we niet te zien in de eerste helft. Van veel spektakelwaarde was er geen sprake.

Volledig scherm © BELGA

Na de pauze bleef Antwerp slordig. Het slaagde er maar niet in een volwaardige aanval in mekaar te boksen. Malinwa daarentegen deed dat wél. Walsh kopte door, Hairemans knalde recht op Beiranvand. ‘t Zou de enige redding zijn van de Iraniër, want nadien moest hij zwaar incasseren.

Op het uur nam Schoofs de bal vinnig mee en de weg naar doel lag open. Hij plaatste de 1-0 simpel in doel. De Great Old was van slag, KV duwde door. Vier minuten na de openingstreffer had Malinwa z’n dubbele voorsprong al te pakken. Hairemans met de recuperatie na een slechte pass van Batubinsika. Via Engvall ging het terug naar de man uit Deurne-Noord, die feilloos afwerkte: 2-0. Antwerp toonde te weinig veerkracht en zag sterretjes. Met Beiranvand als de voornaamste antiheld.

Hij liet een matig schot van Hairemans zomaar in doel rollen: 3-0. Het dramatische gegrabbel van de Iraniër was veelzeggend. Antwerp heeft een probleem in doel nu Butez maanden out is - zoveel is duidelijk. KV Mechelen ging in acht minuten tijd van 0-0 naar 3-0. En daar bleef het ook bij. Antwerp leed zo zijn zwaarste nederlaag van het seizoen en blijft voorlopig vijfde in de stand. Malinwa is dankzij een 9 op 9 helemaal ‘back on track’.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

