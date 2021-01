Vercauteren en Vanhaezebrouck na Gent-Antwerp: “Geluk dwing je af. Het teken dat het niet vaak meezit, wil misschien iets zeggen”

Antwerp, met nieuwe coach Franky Vercauteren voor het eerst op de bank, won dankzij een goal van Martin Hongla met 0-1 van AA Gent. In de tussenstand klimt The Great Old naar de derde plaats. Gent blijft tegenvallend dertiende. “Ik weet dat er nog verbetering nodig is. Dat is duidelijk. We zijn ook ontsnapt vandaag en het geluk van de dag hadden we mee”, aldus Vercauteren op de persconferentie. “Maar als ik kijk naar de inzet en het resultaat, dan kan ik alleen maar een tevreden trainer zijn. Dankzij een goede werkweek van de jongens. Maar het had dus ook anders kunnen zijn.”

Is er nog een update over Didier Lamkel Zé. “We bekijken het dag per dag. Hij heeft met de beloften gespeeld en ik wacht nog op het verslag van de trainer. Dan zullen we zien”, vertelde Vercauteren. “Hij maakt deel uit van de kern. We zijn zeker en vast niet onoplettend voor de commentaar die gegeven wordt. Hopelijk vinden we de beste oplossing voor de club.”

Volledig scherm © BELGA

Vanhaezebrouck: “Het teken dat het niet vaak meezit, wil misschien iets zeggen”

Een nieuwe tik voor AA Gent, dat achterblijft met één op negen. “We gaan ontgoocheld naar huis, net als de vorige wedstrijden", klonk het bij Vanhaezebrouck. “Het is nu al een paar keer op rij, dat is pijnlijk natuurlijk. Het is elke keer opnieuw verteren, verwerken van een nederlaag. Het had vandaag anders kunnen zijn, maar we kregen de bal niet tegen de netten.”

Hoe gaat het team hiermee om? “Dit is geen broze ploeg. Maar elke keer opnieuw een tik krijgen, is niet leuk. De volgende match tegen Genk wordt alweer niet simpel. Hopelijk zit het eens mee. Al wordt geluk wel afgedwongen. Het teken dat het niet vaak meezit, wil misschien ook iets zeggen. In bepaalde zaken hebben we geen overschot: één flankspeler in een volledige kern is niet veel. En qua scorend vermogen zouden we misschien wat meer kunnen brengen dan we op dit moment doen.”

Volledig scherm © BELGA