Veel strijd, te weinig voetbal: Racing Genk geraakt in Limburgse derby niet voorbij STVV

De Limburgse derby levert net als in de heenmatch geen winnaar op. Samatta bracht Racing Genk twee keer op voorsprong, maar even vaak maakte STVV ook weer gelijk. De leider zit aan vijf op twaalf.

Derbykoorts in Limburg, op Stayen maakten ze zich op voor hun match van het jaar tegen Racing Genk. Een affiche die de leider de laatste tijd niet echt lag. De laatste twee ontmoetingen met STVV kon Genk niet winnen.

Wouter Vrancken kon niet rekenen op nieuwkomer Arokodare, en dus gooide hij Samatta in de ploeg. Een goeie zet, zo bleek. De Tanzaniaan kopte halverwege de eerste helft helemaal ongehinderd de 0-1 binnen op aangeven van Arteaga. Een doelpunt dat eigenlijk uit de lucht kwam vallen, want zo veel had Genk toen nog niet klaargespeeld. Aan de overkant had Hayashi toen al de grootste kans over gekopt.

Volledig scherm © BELGA

Na dat doelpunt nam Genk het wel in handen, terwijl STVV zich beperkte tot lange ballen en strijd op het middenveld. Vooral Boya flirtte geregeld met z’n tweede geel. Samatta trapte nog een keer in het zijnet. Toch lieten de bezoekers zich nog ringeloren in de slotseconden van de eerste helft. Konaté duwde een kopbal van Okazaki nog net voor de doellijn tegen de touwen voor 1-1. Op een diefje, heet dat.

Volledig scherm © Photo News

Pas op het uur speelde Genk eigenlijk nog eens iets klaar. Muñoz werd wel heel weinig in de weg gelegd door de Truiense defensie, maar Schmidt bracht nog knap redding. De nabeurt was voor Paintsil, die de bal - opnieuw via de doelman - tot bij Samatta kreeg, en die kopte z’n tweede treffer simpel binnen.

STVV maakte er daarna wel weer een wedstrijd van. Eerst stuurde Hrosovsky Hara zelf op z’n doelman af, maar de Japanner trapte over. Vandevoordt kon diezelfde Hara even later van de gelijkmaker houden met een geweldige reflex, maar moest zich bij een laag schot in de korte hoek van Bruno wel gewonnen geven. Muñoz kreeg nog een kopkans, maar geraakte niet voorbij Schmidt.

Racing Genk laat opnieuw twee belangrijke punten liggen bovenin en zit aan vijf op twaalf. Vijf vóór twaalf is het nog niet, maar Antwerp en Union kunnen straks wel weer dichterbij sluipen. STVV blijft nog in de running voor de Europe Play-Offs, al is die weg nog lang.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

