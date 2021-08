Vanzeir scoort na 12.56 seconden en snelt naar zijn rouwende coach Felice Mazzu

Dante Vanzeir (23) en snelle doelpunten: a match made in heaven. Vorig jaar in 1B scoorde de spits van Union al eens na amper zeven seconden, gisteravond deed hij dat nog eens over, zij het wel na iets minder dan dertien seconden (12.56 seconden volgens onze chrono). Daarmee scoorde hij het vijfde snelste doelpunt in eerste klasse sinds de invoering van het profvoetbal (1974). Victor Osimhen, die in 2019 na 8.15 seconden scoorde tegen Antwerp, heeft nog steeds het record op zijn naam staan. Imoh Ezekiel (na 10.80" tegen Genk in 2013), Christian Négouai (na 11.84" tegen Westerlo in 2006) en Peter Odenwingie (11.92" tegen Heusden-Zolder in 2003) deden nog beter dan Vanzeir, die na z'n goal meteen richting Felice Mazzu spurtte. De coach van Union rouwt om zijn overleden moeder.