Vanzeir biedt excuses aan na slag: “Het was een foute reactie”, schorsing Union-spits kan oplopen tot 8 speeldagen

Dante Vanzeir deelde zaterdag een slag uit op het gezicht van Charleroi-verdediger Valentine Ozornwafor. Vandaag sprak het Bondsparket geen schorsingsvoorstel uit, waardoor de Union-aanvaller morgen voor het Disciplinair Comité van het Profvoetbal moet verschijnen. Die zal na Vanzeir (en/of zijn advocaat) gehoord te hebben een strafmaat bepalen. De straf kan twee tot acht wedstrijden schorsing zijn. Mocht Union niet akkoord gaan, kan de club in beroep gaan. En dan komt de zaak voor de Disciplinaire Raad, die een andere samenstelling heeft. Dan volgt de uitspraak in principe vrijdag.

Vanzeir bood eerder vandaag zijn excuses aan op sociale media. “Ik wil nog iets kwijt over het weekend. Ik wil me excuseren voor mijn reactie van afgelopen zaterdag”, klonk het. “Het was een foute reactie. Ik wil het op geen geen enkele manier goedpraten en zou het zelf nooit accepteren in het voetbal. Ik heb de afgelopen dagen contact gehad met Valentine, hij heeft vandaag gelukkig de trainingen kunnen aanvatten. Ik ben opgelucht dat hij oké is. Ik wens hem het allerbeste.”