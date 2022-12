Vanhaezebrouck ziet zijn AA Gent domineren, maar niet scoren tegen Standard: “Hadden altijd moeten winnen”

Hein Vanhaezebrouck: “Een gemiste kans”

Hein Vanhaezebrouck had na de eerste helft “schrik om het deksel op de neus te krijgen”. “Twee keer raakten we het doelhout, twee keer misten we onze rebound. Dat was tegenslag. En dan krijg je het gevoel dat je deze match zelfs nog kan verliezen, terwijl we domineerden. In de eerste helft hadden we kansen, maar vooral na de pauze parkeerden we op de helft van Standard. Alleen waren we niet inventief genoeg om hun blok uit verband te spelen - dat is ook de verdienste van Standard. Uiteindelijk hadden we deze wedstrijd altijd moeten winnen.”