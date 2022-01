Vanhaezebrouck voor weken van de waarheid net nu Buffalo’s gehandicapt zijn: “Al getoond dat we met druk om kunnen”

Na een forse inhaalrace stond AA Gent voor Nieuwjaar op 2 punten van play-off 1, maar sindsdien is de kloof met het beoogde doel vergroot. Vooral vooraan wringt het schoentje, met de onbeschikbaarheid van Odjidja, Tissoudali en Depoitre. “Dat is niet iets wat je zomaar naast je kan neerleggen”, zegt Hein Vanhaezebrouck. “Iedereen is vervangbaar, maar als je alle drie de basispionnen in een bepaalde sector van je elftal mist, dan heeft dat ontegensprekelijk gevolgen.” Vanhaezebrouck probeerde het tegen Kortrijk met Malede en Mboyo vooraan, in Charleroi koos hij voor Bruno als diepe spits met Castro-Montes in steun. “Je kan niet oneindig blijven proberen”, aldus HVH. “Het is niet zo dat wij hier zomaar weer een ander vat kunnen opentrekken, met weer andere spelers of andere opties. We zullen het moeten doen met de mannen die er zijn. En dat is mogelijk, dat hebben we al bewezen.”