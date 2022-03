Vanhaezebrouck schiet met scherp voor cruciaal duel tegen zijn ex-ploeg: “Met wat ik nu weet, was ik nooit naar Anderlecht gegaan”

Kan Hein Vanhaezebrouck AA Gent na de uitschakeling in de Conference League tegen PAOK op koers houden op twee fronten? Het antwoord volgt allicht zondag tegen Anderlecht, uitgerekend de club waar HVH de moeilijkste periode in zijn trainerscarrière meemaakte.



Met Anderlecht krijgt AA Gent zondag een heel andere tegenstander over de vloer dan het Griekse PAOK. “Puur naar capaciteit heeft Anderlecht meer mogelijkheden dan PAOK”, aldus Vanhaezebrouck. “Maar ik weet niet of het een betere ploeg is. Iedereen heeft zijn stijl. Aan de bal heeft Anderlecht veel meer kwaliteit dan PAOK, maar PAOK speelt veel gegroepeerder en verdedigt misschien wel beter. PAOK legt ook een ongelooflijke mentaliteit op het veld. En bovenal heeft het heel veel geluk. Soms dwing je dat af, maar soms krijg je dat ook gratis.”

Heeft Anderlecht minder geluk?

“Ze creëren veel kansen, ze maken veel doelpunten. Dan dwing je het zelf af, dat is hun verdienste. Het feit dat ze in de top vier staan, is ook hun verdienste. Je kan niet zeggen dat Anderlecht dit seizoen de ploeg is die met geluk speelt. Er zijn wel andere ploegen in de competitie.”

Bedoel je een ploeg waarvan de naam ook met een A begint?

(grijnst) “ Ik ga geen namen noemen.”

Toen je in 2017 van AA Gent overstapte naar Anderlecht, leek dat omwille van de traditie een stap hogerop. Moet je achteraf niet vaststellen dat die stap je carrière mogelijk heeft afgeremd?

“Ik denk dat ik vroeger had moeten vertrekken (bij Gent, red.). Dan was mijn carrière misschien anders geweest. Maar ik heb daar totaal geen spijt van. Je beslist op het moment zelf en eens je beslist hebt, moet je daarmee leven. Op een bepaald moment had ik het gevoel dat het weinig zin had om hier nog door te gaan. Dus dacht ik: oké, laat me maar stoppen. Het was de bedoeling om wat rust te pakken en de kat uit de boom te kijken, maar uiteindelijk ben ik na twee weken toch ingegaan op het voorstel van Anderlecht. Met wat ik nu weet, had ik dat nooit gedaan.”

“Na een maand werd de club verkocht, niemand wist hoe ze het gingen doen. Ik werd geconfronteerd met dingen als ‘nu mag niets meer’ en ‘er moeten spelers verkocht worden’. Och jongens! Er kwamen nieuwe mensen in, er kwamen nieuwe spelers in. Die nieuwe mensen gingen er weer uit, er kwamen weer nieuwe mensen in. Maar dat weet je natuurlijk niet op voorhand, want op het moment dat je tekent, zegt men je niet dat de club een maand later verkocht zal worden.”

Was Anderlecht de moeilijkste periode in je carrière?

“Ja, ongetwijfeld. Omdat je over heel veel zaken geen controle hebt. De ‘va et vient’ was onvoorstelbaar. (blaast) Er is ook een interne strijd geweest en uiteindelijk word je daar allemaal het slachtoffer van. Ook de spelers, want het was constant stormwind binnen de club. Als het nooit rustig is, is het moeilijk om resultaten te halen. Bovendien was onze groep niet de sterkste die er ooit is geweest. Met als gevolg dat ik heel veel jonge gasten hebben laten spelen, die intussen goed geld hebben opgebracht voor Anderlecht.”

Was het in die omstandigheden onmogelijk om als trainer je eigen ding te doen?

“In het begin niet. Toen ik toekwam stonden ze achtste of zo. Uiteindelijk zijn we tweede geëindigd in de reguliere competitie. Ik denk dat ze nu een gat in de lucht zouden springen als ze tweede eindigen. Maar met Nieuwjaar verloor ik met Hanni al mijn beste speler. Ik wou er graag een spits bij, maar dat kon niet. Gezien de omstandigheden, heeft de groep dat toen nog voortreffelijk gedaan.”

Heeft die periode je veranderd, als coach en als mens?

“Ik denk dat ik nog altijd dezelfde ben. Maar ik heb toen wel bij mezelf gezegd: ‘Vanaf nu ga ik opletten met de keuzes die ik maak’. In clubs waar er een omwenteling komt, is het moeilijk werken. Dat kan positief zijn, in vele gevallen is dat zelfs zo. In die enkele gevallen - zoals ik het meegemaakt heb - is dat heel negatief. Intussen zijn daar ook al een aantal veranderingen gebeurd en is het al veel rustiger geworden. Veel aangenamer en makkelijker om te werken ook, dan toen ik er was.”

Kan je zeggen dat jij bij Anderlecht een aantal klappen hebt moeten incasseren om de boel daarna terug te kunnen lanceren?

(lacht) “Er heeft me niemand geslagen, zo erg was het niet.”

De voorbije weken was er veel te doen om Paul Gheysens die de kleedkamer tijdens de rust binnenging op Antwerp. Jij hebt dat ook nog meegemaakt, met Marc Coucke. In omstandigheden die al moeilijk waren, maakte dat het wellicht nog moeilijker?

“Uit wat toen gebeurd is, hebben andere mensen ook lessen getrokken. Uiteindelijk moet er daar maar één lessen uit trekken: de mens die dat zelf doet. Zoiets is nooit een goeie zaak. Vroeger zijn er bij Gent ook nog problemen geweest met bestuursmensen die naar beneden kwamen, na de match of - heel lang geleden al - tijdens de rust. Maar uiteindelijk heeft men gezegd: ‘Dat gaan we niet meer doen. Geen bestuurders meer in de neutrale zone’. Maar men is dat weer vergeten. Ik zie weer heel vaak clubbestuurders naar beneden komen. In andere competities zie je dat niet.”

“Ik vind dat er regels moeten gesteld worden waardoor dat niet gebeurt. Het is een neutrale zone voor mensen die op het scheidsrechtersblad staan. Dat zijn de enigen die daar moeten komen. Je hebt tijd en ruimte genoeg om daarna alles te zeggen wat je wil. Wil je met de spelers of de trainer spreken? Oké, ga naar het trainingscomplex. Je hebt iedere dag de kans om met de coach te praten, maar niet op dát moment.”

Maken die ervaringen dat je tegen Anderlecht nog iets liever wil winnen dan tegen een andere club?

“Neen, helemaal niet. Ik wil tegen iedereen winnen. Voor mij is die match niet speciaal, ik ben daar hoop en al een jaar geweest.”

Het zou een reden kunnen zijn om als coach te laten zien wat je in je mars hebt, toch?

(haalt de schouders op) “Ik moet niks meer laten zien, denk ik.”

Anderlecht en Gent worden op dit moment door velen beschouwd als de best voetballende ploegen in België. Staat er los van de punten zondag een prestigeslag op het spel om te laten zien wie het beste voetbal brengt?

“Ik vind dat er nog veel goed voetballende ploegen zijn. Wat Union doet, is misschien anders dan wat wij of Anderlecht doen, maar het is fantastisch om naar te kijken. Chapeau, want zij combineren dat ook nog eens met enorme efficiëntie. Ze maken de kansen die ze krijgen makkelijker af dan wij, ze geven ook nog minder weg dan wij. Daarom is Union voor mij de best voetballende ploeg van deze competitie. Anderlecht doet het ook goed, wij ook, maar Club Brugge en Mechelen ook. Zo zijn er nog wel een paar die bij momenten heel goed voetbal brengen. Ik wil absoluut niet gaan claimen dat wij het beste voetbal brengen.”

“Ten andere: het gaat - om Michel Louwagie eens te quoten - niet om goed voetbal, maar om resultaten. Wat ben je met goed voetbal als dat niet gepaard gaat met resultaten? Wat ben je met ‘we verdienden het’ en ‘we waren beter, zoals tegen PAOK’? Je krijgt het niet, je moet het pákken. Dat is een les die wij absoluut moeten onthouden en die wij af en toe - jammer genoeg - nog weleens vergeten.”

Hoe heb jij Vincent Kompany de voorbije twee jaar zien evolueren als trainer?

(droog) “Van speler-trainer naar tweede trainer en naar eerste trainer hé. Of hij die evolutie heeft gemaakt, kan alleen hij je vertellen. Was hij al trainer van in het begin? Dat weet ik niet. Maar oké: nu is hij toch al een hele tijd de eindverantwoordelijke. Hij doet goed werk, denk ik. Er is rust in de club. Als je rustig kan werken, zijn resultaten mogelijk.”

Maar zie je ook aan het voetbal van Anderlecht dat Kompany groeit als trainer?

“Je groeit altijd als trainer. Hij heeft keuzes gemaakt, dat is duidelijk. Je ziet dat er een andere stijl van voetballen is dan in het begin. Dat is een goeie zaak: je houdt een tijdje vast aan een aantal ideeën, soms misschien té lang. Maar als je uiteindelijk toch beslist om hier en daar wat zaken te gaan veranderen, dan is dat volgens mij positief als coach. Dat leidt tot betere dingen en meer mogelijkheden.”

Fysiek maak je je blijbaar weinig zorgen, maar kunnen jouw spelers de harde klap van de uitschakeling tegen PAOK mentaal verteren tegen zondag?

“Uiteraard was de ontgoocheling groot, omdat we er allemaal in geloofden dat we een ronde verder konden gaan en misschien zelfs nog verder. Maar op dat niveau is het nog meer efficiënt zijn. Kijk naar Ajax tegen Benfica: hoe hoger je gaat qua niveau, hoe meer efficiëntie een rol gaat spelen. Dat is ook een les voor ons, naar topmatchen zoals we er zondag weer één krijgen.”

Zou je ermee kunnen leven als je op drie dagen tijd van drie fronten terugvalt naar één?

(haalt de schouders op) “Dan is dat zo, hé. Of je daarmee kan leven? Ik ga mij niet ophangen omdat we naar één front gaan. We gaan er alles aan doen, maar ook als we zondag winnen, volgen er nog twee matchen. Spelen we gelijk tegen Anderlecht, dan gaat Antwerp misschien de gelukkige derde zijn, maar je blijft ze in het vizier houden. Dan is het nog niet voorbij.”

