Vanhaezebrouck over de Champions’ play-offs met 4 ploegen: “Dat gedrocht is absoluut onzin. Anderlecht verdient het om erbij te zijn”

Jupiler Pro LeagueDe Ghelamco Arena danste en daverde na de zege tegen Anderlecht, maar opvallend: AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck zelf zou de Brusselaars er graag bij hebben in de Champions’ play-offs - een concept waarvan hij zelf duidelijk geen fan is.

“Ik mag het eigenlijk niet hardop zeggen, om ze in Antwerpen niet te veel te motiveren”, aldus Vanhaezebrouck. “Maar als Anderlecht en wij er allebei bij zijn, zorgt het feit dat wij ook nog eens de bekerfinale spelen ervoor dat wij altijd allebei Europees spelen.”

“Ik ben ten andere voorstander van minimum 6 ploegen in play-off 1", zegt Vanhaezebrouck. “Want dit gedrocht komt er door absoluut met 18 te willen spelen en dan maar een play-off 1 te kunnen maken met 4. Dit is absoluut onzin. Er zijn te veel goeie en grote ploegen in België, dan moet je minimaal zes clubs kunnen toelaten in play-off 1. Ik zou zelfs gaan voor twee reeksen van 12 en een play-off met 8. Dat zou het beste zijn.”

Quote Anderlecht gaat geen punten meer laten liggen, daar ben ik honderd procent zeker van. Hein Vanhaezebrouck

“Ik voel op dit moment mee met Kompany, omdat zij een fantastisch parcours hebben afgelegd. Zij verdienen om in play-off 1 te zitten. En die kans is nog altijd reëel. Ik heb mijn spelers gezegd dat ik héél trots op ze ben. Blijkbaar was het van 2001 geleden dat AA Gent nog eens 21 op 21 kon pakken, maar ik heb er mijn spelers meteen bij gezegd dat het 27 op 27 moet worden om erbij te zijn. Want Anderlecht gaat geen punten meer laten liggen, daar ben ik honderd procent zeker van.”

Kompany: “Antwerp en Gent zijn nu favoriet”

Vanhaezebrouck is voorstander van een klassement met doelpuntensaldo en ook Kompany sprak er zich over uit. “Het had mij beter uitgekomen dat het doelpuntensaldo doorslaggevend was bij een gelijke stand, maar dat is in België niet het geval”, aldus de coach van Anderlecht. “Antwerp en Gent zijn nu favoriet, maar er hoeft er maar eentje iets te laten liggen en we staan er weer bij. Als wij ons werk doen, natuurlijk.”

Lees ook:

Volledig scherm Vanhaezebrouck. © VTM