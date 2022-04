Vanhaezebrouck na nederlaag tegen Genk furieus over leiding Verboomen: “Dit krijg je als je geen persoonlijkheid hebt”

Europe play-offsMet een late goal van András Németh pakte RC Genk drie punten bij AA Gent. Met de zege van de Limburgers ligt alles open in de Europe Play-offs. Hein Vanhaezebrouck was furieus over de wedstrijdleiding van Nathan Verboomen, die eerst aanvoerder Odjidja uitsloot en daarna ook de coach van de Buffalo’s met twee gele kaarten naar de tribune verwees.

AA Gent miste naast Depoitre en Hjulsager ook Tissoudali, terwijl Samoise op de bank begon. Zo mocht Lemajic starten als diepe spits, met Odjidja en Bezus in steun. Genk miste vooraan de snelheid en de creativiteit van Ito. Gent begon het best aan de wedstrijd, met een goeie uithaal van Castro-Montes, die met schijnbaar gemak gepareerd werd door Vandevoordt. Na een knappe combinatie via Odjidja en Castro-Montes kwam Bezus dicht bij de openingstreffer, maar deze keer redde de Genkse doelman met een uitstekende save.

Genk reageerde met een uitstekende voorzet van Onuachu op Thorstvedt, maar de Noor tikte de goeie mogelijkheid voorlangs. Een vrijschop van Heynen bereikte het hoofd van de vrijstaande Bongonda, maar die kopte de grote kans over het doel van Roef.

Verboomen in the picture

Tien minuten voor rust achtte Nathan Verboomen het moment gekomen om alle aandacht naar zich toe te trekken. Odjidja had al geel gekregen voor een lichte overtreding, toen de Gentse aanvoerder de scheidsrechter wees op een overtreding op Bezus. Waar een scheidsrechter met een beetje feeling dit moment in der minne had opgelost, trok Verboomen meteen een tweede gele kaart voor Odjidja. Ook het onbegrip van Hein Vanhaezebrouck werd meteen bestraft met twee gele kaarten. De Gentse coach mocht de match verder in de tribune volgen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

En daarmee was het nog niet gedaan. Even later stapte Verboomen naar de Gentse bank om ook Samoise geel te geven. Daarna ging hij compenseren door ook Bongonda geel onder de neus te schuiven voor een lichte overtreding. Wat begonnen was als een faire wedstrijd tussen twee ploegen die wilden voetbalden, mondde uit in een partij waarin Gent met tien vooral aan verdedigen ging denken én waarin het spel te vaak stil lag.

Op slag van rust bracht Bongonda Roef nog in de problemen met een vrijschop. Vroeg in de tweede helft scoorde Lemajic, maar hij werd terecht teruggefloten wegens buitenspel. Het initiatief kwam na de rust van Genk, maar Onuachu en Bongonda lieten goeie mogelijkheden onbenut. In de slotfase scoorde Genk toch via Németh, op aangeven van Paintsil. AA Gent blijft leider in de Europe Play-offs, maar met de Genkse zege ligt alles weer open.

Volledig scherm © Photo News

Vanhaezebrouck furieus: “Zo doe je een match dood”

Het sleutelmoment van de match lag in minuut 35, toen Nathan Verboomen plots wild met kaarten ging zwaaien in een faire partij met twee teams die wilden voetballen. “Toen werd de match een bepaalde richting uitgeduwd, door beslissingen die enkel en alleen te maken hebben met de bazen van ons scheidsrechterlijk departement, die vinden dat ze midden in het seizoen nieuwe consignes moeten geven”, aldus Hein Vanhaezebrouck.

“In het begin van het seizoen krijgen de refs nieuwe consignes, we weten allemaal dat ze dan in overdrive gaan. Dat duurt meestal een maand, tot zich dat normaliseert. Nu nieuwe consignes geven, zorgt ervoor dat je als scheidsrechter - als je geen persoonlijkheid hebt - alleen maar bezig bent wie reclameert of met zijn armen zwaait. Dat zag je toen hij Samoise geel gaf, omdat die vanaf de bank een duikbeweging maakte.”

“Dat is typisch bij nieuwe consignes. Onze scheidsrechters lopen al niet over van vertrouwen en kwaliteit. Ik vond de eerste gele kaart van Vadis héél licht. Als die dan als aanvoerder komt reclameren na een tackle op Bezus, zou het van persoonlijkheid getuigen om daar gewoon van weg te lopen. Dan was er niks gebeurd. Nu ging hij hem zelfs opzoeken. (cynisch) De consignes waren daar, dus hij moest absoluut de confrontatie aangaan. Net zoals hij dat daarna met mij deed. Ik heb mij tijdens de rust verontschuldigd bij mijn spelers, omdat een coach altijd moet proberen om op het veld te blijven.”

Volledig scherm © BELGA

“Dit was voorspelbaar, zeker met een scheidsrechter die goed wil staan bij zijn bazen. Hij zal gescoord hebben, dat is duidelijk. Het is betreurenswaardig, want zo doe je de match dood. De mensen van Genk zijn me meteen komen zeggen: ‘Wat was dat nu?”. Behalve één iemand. Genk heeft een Deense assistent-coach (Riddersholm, red.), die het blijkbaar nodig vond om bij de rust aan de scheidsrechter te gaan zeggen dat ik in de kleedkamer was geweest en dat dat niet mocht. Héél collegiaal. Als je daarvoor van Denemarken moet komen, blijf je beter thuis.”

“Het gevolg is dat de scheidsrechter een rapport opmaakt tegen mij. Als je rood krijgt, word je toch niet verondersteld om op straat te gaan douchen? Waar moest ik dan naartoe? Dat hij op basis daarvan een verslag opmaakt, toont nog maar eens zijn persoonlijkheid. Vadis vertelde me dat de ref bij de opwarming al naar hem kwam: ‘O Vadis, ben je niet gekwetst?’. Toen Vadis negatief antwoordde, zei hij: ‘Ah, je bent nog niet gekwetst, het zal nog komen’. Toen Vadis later zijn veter knoopte, kwam de ref nog eens langs: ‘Ah, ben je nu dan gekwetst?’ Dat is toch onvoorstelbaar. Vadis was er niet goed van. Dan kan ik alleen maar vaststellen dat je hem zoekt. En hij is daarin geslaagd hé. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Hier heb ik echt geen goed gevoel bij.”

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.