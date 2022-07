Vanhaezebrouck hoopt op beterschap binnen arbitrage en komt terug op schorsing: “Martínez ging serieus uit de bocht. Daar is weinig mee gebeurd”

Jupiler Pro LeagueGeen Hein Vanhaezebrouck in de dug-out tegen Standard. Hij is nog geschorst na zijn uitlatingen richting ref Verboomen eind vorig seizoen. Maar dat is volgens hemzelf niet het belangrijkste. “De grote vraag is wel: gaat er iets veranderen binnen de arbitrage?” Vanhaezebrouck, ten voeten uit, over de scheidsrechters, eeuwige discussies én Roberto Martínez die “uit de bocht ging”.

Speur morgenavond dus niet naar Hein Vanhaezebrouck op Sclessin. Hij zit nog een schorsing uit na zijn uitlatingen aan het adres van Nathan Verboomen in de eerste play-off-wedstrijd van vorig seizoen tegen Racing Genk. ‘HVH’ kreeg toen rood en riep in de wandelgangen herhaaldelijk dat “het een schande was”.

“De schorsing volgt op z’n Belgisch, zoveel maanden later. Gerechtelijk duurt het soms jaren duren vooraleer er een uitspraak is, en het bondsparket moet dan toch een beetje meegaan in die trend”, klonk het cynisch. “Vorig jaar was er heel veel commentaar op het disfunctioneren van het Referee Department en de leiding van de scheidsrechters. Ik was diegene die dat ook openlijk aankaartte. En als je initiatief neemt om iets aan te kaarten, dan moet je daar ook een straf voor krijgen, blijkbaar. Ik kan daar mee leven. Maar één van de verantwoordelijken van het Referee Department is onze bondscoach. Hij ging zelf serieus uit de bocht toen hij na de match tegen Wales (1-1) aangaf dat de buitenspellijn bijna bewust ‘foutief’ getrokken werd. Hij wist niet dat die lijnen zo getrokken en gekalibreerd worden. Hij ging uit de bocht als technisch directeur. Wel, daar is heel weinig mee gebeurd binnen de voetbalbond. Er zijn wel degelijk twee maten en twee gewichten binnen onze voetbalbond. (fijntjes) Dat is louter een vaststelling.”

Belangrijker dan zijn schorsing vindt Vanhaezebrouck: “Gaat er nu eigenlijk iets veranderen? Gaan de zestienmeter-camera’s op z’n minst al bemand zijn in de eerste tien minuten? Gaat de voetbalbond ook beslissingen nemen om het Referee Department beter te doen functioneren? Blijkbaar niet, want behalve sommigen een andere functietitel geven, is er nog niets gebeurd.”

Meeting met jongste arbiter

Vorige week woensdag vond er op het oefencomplex van AA Gent een meeting plaats tussen de voltallige ploeg en de arbitrage. “Die werd gedaan door het jongste lid van de scheidsrechters, Arthur Denil. En die heeft dat voortreffelijk gedaan”, aldus Vanhaezebrouck. “Hij heeft toekomst, net zoals zoveel andere jonge refs. Er is talent aanwezig. Alleen vind ik dat we sneller vooruitgang moeten boeken. Ook dit is een vaststelling. Kijk, die meeting was prima. Er was veel betrokkenheid. En men kwam zelf tot de constatatie dat er veel problemen worden gecreëerd door het reglement. Je voelt nu al dat er weer veel discussies gaan zijn, terwijl het eigenlijk makkelijk op te lossen is. Een voorbeeld: mijn spelers kregen een fase te zien en moesten bepalen of het een rode kaart was. ‘Ja’, zeiden ze. En dat klopte ook. ‘En moest de VAR dan tussenkomen?’, werd gevraagd. ‘Ja’, zeiden mijn spelers opnieuw. Wel, dat moest dus niet. ‘Want het zit in de grijze zone.’ Het moest dus wel degelijk rood zijn, maar de VAR mocht niet tussenkomen. Zo creëer je zelf grijze zones, en die moeten eruit. Als het een rode kaart moet zijn, dat moet de VAR dat ook kunnen aangeven.”

AA Gent kan voor zijn competitieopener tegen Standard nog niet rekenen op Laurent Depoitre, Vadis Odjidja en Julien De Sart. Alessio Castro-Montes (knie) is nog geen honderd procent, maar zit wel in de selectie. De Buffalo’s gaan op zoek naar hun eerste zege op een openingsspeeldag sinds 2012. “AA Gent heeft één keer kampioen gespeeld”, grijnsde Vanhaezebrouck. “Onze openingsmatch toen, tegen Cercle Brugge, was wellicht de slechte die ik ooit heb gecoacht. Een draak van een wedstrijd. De fans die toen in het stadion waren, zouden nog vergoed moeten worden. Maar uiteindelijk werden we wel kampioen.”

