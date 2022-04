Vanaken werd een hele match op de huid gezeten door Haroun: “Raar dat hij nu niet naast mij staat”

Schreuder: “Genieten om Lang zo te zien spelen”

“In de eerste helft kunnen we twee keer voorkomen, via Frey en Haroun. We hebben als team heel goed verdedigd”, zei Nainggolan. “Club Brugge kreeg in het slot wat meer ruimte omdat wij op zoek moesten naar de gelijkmaker. We speelden een verdienstelijke wedstrijd en verdienden het niet te verliezen.” Radja werd uitgespeeld als nummer ‘tien’. “Ik voel me goed op de tien. Ik heb daar jarenlang bij Roma en Inter gespeeld. Daar kan ik me meer uitleven. Zeker met Faris achter mij, die mijn defensieve taken overneemt. Ik kon me offensief meer tonen. Het klikte goed vandaag. Faris speelde een goede match. Op deze prestaties kunnen we voortbouwen. We moeten wel realistisch zijn: het zal moeilijk worden om de top twee nog bij te halen. Maar ik denk wel dat we het iedereen moeilijk kunnen pakken. We gaan zien hoeveel punten we nog kunnen pakken en waar we geraken. De vroege wissel van Frey? Hij is onze spits die het meest scoort. Misschien dat hij teleurgesteld was, maar dat is een keuze van de trainer.”

Brian Priske: “Moeten elke wedstrijd dit niveau halen”

Hans Vanaken: “Niet verrast over hoe Antwerp speelde”

“Een moeilijke en niet de mooiste match", vatte Hans Vanaken de zege tegen Antwerp goed samen. “Maar als één ploeg de kansen had om te winnen, dan waren wij het. We waren niet verrast hoe Antwerp speelde. Ze lieten Brandon (Mechele, red.) vrij en wachtten op een foutje van ons om iets te creëren. In de eerste helft kwamen ze er soms uit, na de pauze niet meer. Tijdens de rust werd er gevraagd om nog meer ons eigen spel te spelen. Het moest sneller en beter. Dat is redelijk gelukt. Het belangrijkste is dat we winnen en nu kunnen we rustig kijken naar wat Union en Anderlecht doen.” Faris Haroun speelde quasi heel de match mandekking op Vanaken. “Ik vind het raar dat hij nu niet langs mij staat nu”, grapte Vanaken nog tijdens zijn interview.

Volledig scherm © BELGA

Kapitein Faris Haroun, die door coach Priske nog eens in de basis werd gedropt, ging dus voorop in de strijd. Al na tien seconden had Haroun Vanaken eens tegen de enkels getikt en was de toon gezet. “Ik denk niet dat we Hans vandaag veel hebben gezien”, glimlachte Haroun achteraf. “Ik vond trouwens dat we het als ploeg goed hebben gedaan. Twee maanden geleden verloren we in Brugge met 4-1. Dat was dag en nacht verschil met deze wedstrijd. We hebben een uitstekende mentaliteit getoond. Bovendien is het niet zo dat we de bus hebben geparkeerd. Alles bij mekaar kan ik met onze prestatie zeker leven.” Aan die verdienstelijke match hield Antwerp echter geen punten over. Zo blijft het op de vierde plaats staan. “De nederlaag is zuur, net omdat er meer in zat”, ging Haroun verder. “Tegelijk moeten we zo eerlijk zijn om te zeggen dat we het in de laatste dertig meter van het veld af en toe beter hadden moeten uitspelen. Met de omschakelingsmomenten die we kregen, hebben we te weinig gedaan. In de play-offs moet dat beter. Maar oké, los daarvan was dit een hoopgevende prestatie. Ook van mezelf, ja. Vlak na de 1-0 liet ik weliswaar een kans liggen, maar ik heb getoond dat ik er nog ben.”

Volledig scherm Faris Haroun. © BELGA

Tajon Buchanan (23) heeft eindelijk eerste goal beet: “Tijd om te pieken”

“Een absolute topspeler”, noemde Schreuder hem. Eindelijk heeft Tajon Buchanan zijn eerste goal beet. In zijn tiende en wellicht beste wedstrijd voor Club Brugge, bij wie hij simpelweg niet af te stoppen was. Samen met Skov Olsen, die wél al vijf goals op zijn teller had, geeft Buchanan blauw-zwart letterlijk en figuurlijk vleugels. En dat is een tijdlang anders geweest: “Ik mikte naar de verste hoek - met een gelukje ging de bal binnen”, gaf de matchwinnaar toe. “Een heel speciaal moment voor mij. Normaal maak ik een ‘flip’ om mijn goals te vieren, nu wou ik gewoon juichen met de fans. Ik wist dat die eerste ging komen. Echt lastig was ik er niet van, want het was een tijd van aanpassing. Zoveel verdedigen, dat heb ik in het verleden nooit moeten doen (lacht)”.

Buchanan heeft ervaring met het play-off-systeem van de Amerikaanse MLS, en dat kan hem de komende weken helpen: “Daar is het meteen voorbij als je verliest, maar verder is het vergelijkbaar. Elke ploeg die in de play-offs zit, maakt kans om kampioen te worden. ’t Zijn heel intense, belangrijke matchen - dit is het moment, de tijd om te pieken”. En dat is wat Buchanan deed zondagmiddag tegen Antwerp, ook in defensief opzicht: “Zijn mentaliteit is ongelooflijk”, was Schreuder opgetogen. “Tajon is een aanvaller. Als je dan ziet hoe hij verdedigt… Hij is een absolute topspeler. Iemand die alles kan en alles wil. Die instelling bevalt mij enorm”. (TTV)

Volledig scherm Buchanan. © Photo News