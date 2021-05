Vanaken: “Pijnlijk, maar dan moet je bewijzen dat de trainer fout zit”

Nou, daar hadden we toch Hans Vanaken en niet Eder Balanta op het wedstrijdblad verwacht. Philippe Clement schoof zijn spelmaker niet één, maar twee keer op de bank - iets wat de jongste dagen in het hoofdkwartier in Knokke-Heist naar verluidt toch voor een beetje ophef had gezorgd. De patron was dan wel niet in blakende vorm, een bepalende pion met twee Gouden Schoenen op de kast schuif je niet zómaar opzij. Twee keer op rij dan nog - het overkwam Vanaken voor het eerst sinds de eerste matchen van het seizoen ‘17-’18, toen Leko hem in Lokeren en tegen Eupen op de bank hield.

Uitgerekend Vanaken besliste de wedstrijd, weliswaar vanop de stip, waarmee hij alsnog zijn bijdrage leverde in wat een cruciale week zal zijn geweest als blauw-zwart straks de landstitel binnenharkt: “Natuurlijk is dit zuur - geen enkele voetballer begint graag op de bank. Het is pijnlijk en niet fijn. Maar je moet er energie uit putten. Je kan het alleen maar aanvaarden, ook al ben je er niet mee akkoord. Je tracht de trainer te bewijzen dat hij fout zat. Dan is het leuk als je met zo’n beslissende penalty ook nog eens de ploeg helpt.”

Als bepalende speler moeten toekijken wanneer het om de knikkers gaat, het is deels een vernedering. Vanaken maakte het eerder in 2018 in volle play-offs mee, toen Leko de tandem Clasie-Nakamba in de ‘key game’ op Charleroi boven hem koos. Vraag is of Clement donderdag wéér voor Balanta kiest in wat mogelijk de titelmatch wordt: “Het is een vraag voor de trainer”, aldus Vanaken. “Ik zal de match alvast goed voorbereiden (grijnst).”

Clement: “Ik wou iets compacter spelen. Net als donderdag. Hans wist dat al enkele dagen en was mee in het verhaal. Had hij ongelukkig rondgelopen, dan had-ie niet deze prestatie kunnen leveren. Dit bewijst dat Club Brugge méér is dan elf spelers.”

Anders dan zijn ploegmakkers Mechele en De Ketelaere zal Vanaken vandaag wél met zekerheid zijn naam horen wanneer Roberto Martinez zijn EK-selectie bekendmaakt: “Ik ben er nu al drie jaar onafgebroken bij. En ik ben tevreden dat ik het tegen Wit-Rusland nog kon laten zien dat ik het verdien”.

De Ketelaere: “Laat ons voor de winst gaan op Anderlecht”

Met een knappe goal, zijn vierde nog maar van het seizoen, en een assist op Lang die de penalty voor 2-1 uitlokte, was Charles De Ketelaere (20) nog eens beslissend voor Club. “De opluchting is groot”, verwoordde CDK het heersende gevoel bij blauw-zwart. “Zeker nadat we al twee matchen niet meer konden scoren, ja toch?” Klopt, geen goals in de Luminus Arena en op de Bosuil. Maar tegen Antwerp ontbond De Ketelaere nog eens zijn duivels. Met een knappe dribbel voorbij Le Marchand en dan ook Butez geklopt. “Maar dan maken zij meteen daarna weer gelijk en is dat toch weer een domper. Daarom dat we uiteindelijk zo blij zijn met deze drie punten. Die moesten we hier echt pakken, je voelde de druk stijgen. Laat ons nu nog niet te hard van stapel lopen en gewoon gaan voor een punt, of zelfs de winst, op Anderlecht.” Een punt in de Lotto Arena volstaat alvast voor een tweede opeenvolgend Brugs kampioenenfeest.

