Van Steven Defour tot Thorgan Hazard: vijf spraakmakende transferdossiers waarbij Belgische topclubs elkaar de loef afstaken

Belgisch voetbalDe ene Belgische topclub die in extremis een rechtstreekse concurrent de loef afsteekt: Michel-Ange Balikwisha is het recentste voorbeeld, maar het is van alle tijden. Hieronder vijf voorbeelden waarbij een haast zekere transfer in laatste instantie nog een verrassende wending neemt.

Steven Defour: Genk en Standard

De vuilste transferoorlog in de Belgische voetbalgeschiedenis. We schrijven 2006. Steven Defour maakt bij Genk het mooie weer, Ajax heeft interesse in de latere Gouden Schoen én bereikt een akkoord de makelaar van Defour, Marc Vanlaere. Een deal met Genk is een formaliteit, maar plots schuift Defour Vanlaere - vriend van zijn ouders - aan de kant en gaat - op aanraden van zijn toenmalige schoonouders - in zee met Paul Stefani. Die ligt echter niet in de bovenste schuif bij Genk-manager Jos Vaessen, waarop Genk met 6 miljoen plots veel meer geld vraagt. Ajax hapt niet, Defour dreigt met de wet van ‘78 om toch naar de Amsterdammers te kunnen. Daarop haakt Ajax dan weer af. Uiteindelijk verschijnt namens Standard Luciano D’Onofrio ten tonele. De Rouches betalen Genk - rug tegen de muur - uiteindelijk een peulschil. Vaessen stapt gedegouteerd op bij Genk, in Limburg is Defour voortaan persona non grata.

Igor De Camargo: Club Brugge en Standard

Het persbericht was klaar. De contracten waren maar in te vullen. De medische keuring achter de rug. Igor De Camargo zou in 2006 Brussels ruilen voor Club Brugge. De Braziliaan onderhandelt op de Klokke 4 uur lang - samen met makelaar... Paul Stefani - in het bureau van voormalig sportleider Marc Degryse. Tot een akkoord komt het niet, want plots stappen De Camargo en Stefani op, zonder deal. Voorzitter D’Hooghe probeert nog te bemiddelen, maar tevergeefs. Met een - rode - Mercedes rijdt het tweetal naar Luik, diezelfde avond nog is De Camargo Rouche. Blauw-zwart vloekt, Standard lacht.

Thorgan Hazard: Anderlecht en Zulte Waregem

In 2013 en 2014 slaagt Zulte Waregem erin de Belgische topclubs het vuur aan schenen te leggen. Twee seizoenen waarin niet toevallig Thorgan Hazard - huurling van Chelsea - de pannen van het dak speelt. Anderlecht trekt in juni 2013 al aan de mouw van Hazard, die twee maanden later een nieuwe huurovereenkomst voor één seizoen tekent in het Regenboogstadion. Een half jaar later staat Zulte Waregem, met opnieuw een alomtegenwoordige Hazard, mooi vierde. Herman Van Holsbeeck, sportief directeur van Anderlecht, richt plots weer al zijn pijlen op Hazard. Essevee spartelt tegen zo hard het kan, maar enkele weken later communiceren Hazard en entourage (lees: John Bico) plots dat de transfer naar Anderlecht rond is. Officieel wordt de deal echter nooit. Hazard wint in januari de Gouden Schoen, nadat hij ‘s ochtends zijn kat naar de training bij Zulte Waregem stuurde. Daags nadien komt de zoveelste en definitieve ommezwaai er: Hazard blijft bij Zulte Waregem, Anderlecht - en John Bico - halen bakzeil.

Alexander Scholz: Anderlecht en Standard

2015. Roger Lambrecht wil en krijgt 3 miljoen euro voor seizoensrevelatie Alexander Scholz. Maar niét van Anderlecht, wél van Standard. Nochtans was Lokeren rond met paars-wit en leek ook Scholz lange tijd op weg naar het Astridpark. Volgens makelaar Dejan Veljkovic was de handtekening een kwestie van uren, maar plots zet Scholz zijn zinnen op Standard. Die switch komt er na een gesprek met Standard-trainer Ivan Vukomanovic, landgenoot van Veljkovic - die trouwens een tijd lang z’n zaken behartigde, maar na een dispuut in onvrede uit elkaar gingen. Die rivaliteit keert zich nu tegen Veljkovic én Anderlecht, dat alles op alles zet en in extremis zelfs Deens bondscoach Morten Olsen nog met Scholz laat bellen. Tevergeefs. Scholz stuurt zijn kat naar een afspraak met Van Holsbeeck en tekent in Luik.

Mbaye Diagne: Club en Anderlecht

Nog vers in het collectieve geheugen. Galatasaray-spits Mbaye Diagne (27 toen) is hot in België en lijkt op weg naar Anderlecht. De spits arriveert met de Eurostar in Brussel. In het station wordt hij opgewacht door een delegatie van Anderlecht. Op Brussel-Zuid staat echter ook een mannetje van... Club Brugge. Hoewel de deal met Anderlecht al officieus rond is, belt Club ternauwernood nog met de spits in de hoop de transfer te kapen. Met succes. Club overtuigt Diagne, die in het station - jas over het hoofd - meegaat met de taxi van blauw-zwart. Anderlecht blijft letterlijk en figuurlijk verweesd achter.

