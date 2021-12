Van penaltykoning Anderlecht tot Club-kern die dubbel zoveel waard is als die van paars-wit: de cijfers achter de topper

178. De topper van zondag wordt het 178ste competitieduel tussen Club Brugge en Anderlecht. Paars-wit trok het vaakst aan het langste eind met 67 overwinningen. 57 keer eindigde de topper op een gelijkspel, Club won 53 duels. De wedstrijd zondag gaat door op Jan Breydel, en dat is, niet verrassend, een groot voordeel voor blauw-zwart. Anderlecht boekte amper 18 van zijn 67 zeges op het veld van de grote rivaal.

VIDEO. Zo ging het de vorige keer (1-1):

13. Een klassieke quizvraag: welke speler scoorde het meest in een wedstrijd tussen Anderlecht en Club Brugge? Het antwoord: Paul Van Himst, met 13 treffers voor RSCA. Club-icoon Raoul Lambert staat tweede in dit topschutterslijstje met 9 goals. Nog dit: amper zeven spelers slaagden er ooit in een hattrick te maken. Namens Club: Johnny Thio (1970), Michel Vanvarenbergh (1938) en Robert Caenen (1922). Voor Anderlecht: Lorenzo Staelens (1993), Luc Nilis (1990), Erwin Vandenbergh (1983) en Jan Mulder (1967).

Volledig scherm Paul Van Himst met zijn Gouden Schoen 1965 © BELGA

4. Club Brugge groeide de voorbije jaren dan wel uit tot de meest succesvolle club van België, maar winnen tegen Anderlecht bleek het voorbije jaar geen sinecure. In de vorige vier duels kregen we een gelijkspel of paars-witte overwinning. Eind vorig seizoen won RSCA in de reguliere competitie met 2-1 na een winninggoal van Sambi. In de play-offs speelden beide clubs telkens gelijk (2-2 en 3-3), net als op de tiende speeldag van dit seizoen (1-1).

VIDEO. In april won RSCA van Club (2-1):

77,25. Geen kern in België die - volgens de gespecialiseerde website Transfermarkt - meer waard is dan die van Club Brugge. Dat is geen verrassing, uiteraard. Wel straf: de totale marktwaarde van de Bruggelingen wordt geschat op 166,75 miljoen euro. Bijna dubbel zoveel als die van Anderlecht: 89,50 miljoen. Een verschil van 77,25 miljoen. Noa Lang en Charles De Ketelaere zijn de meest waardevolle Club-spelers (allebei 25 miljoen). Bij Anderlecht topt Yari Verschaeren (11 miljoen) het lijstje.

Volledig scherm Goudhaantjes De Ketelaere en Lang. © AFP

13. Ongeluksgetal. Anderlecht trof dit seizoen al liefst dertien keer de paal of deklat. Geen ploeg die meer ongelukkig was in de afwerking dan paars-wit. Club Brugge doet een pak ‘beter’ met amper 4 schoten op het kader.

VIDEO. Refaelov treft de lat tegen Charleroi:

283. Zoveel doelpogingen - op doel, naast, afgeblokt - voetbalde Club Brugge dit seizoen al bij elkaar. Geen tegenstander die beter doet in 1A. Anderlecht komt het dichtst in de buurt met 272 schoten. Opvallend: als we kijken naar grote kansen, vinden we Club en RSCA terug in de subtop met respectievelijk 53 en 51 scoringsmogelijkheden. Union (75), RC Genk (67) en AA Gent (58) doen beter.

Volledig scherm © BELGA

11. Voerde Kompany goede wissels door? Of had hij die spelers niet gewoon in de basis moeten zetten? Dat laten we in het midden. Wel is het een feit dat de invallers van Anderlecht de productiefste van 1A zijn. Al 11 keer scoorde een ‘supersub’ voor RSCA, bij Club Brugge slechts tweemaal.

Volledig scherm Vincent Kompany © Photo News

6. Anderlecht is de 1A-ploeg die dit seizoen met zes stuks al de meeste strafschoppen afdwong. Én het zette die allemaal feilloos om - de tijd van het penaltyspook lijkt lang vervlogen. Sergio Gómez, een van de efficiëntste verdedigers van Europa (zie video), is er de primus met drie omgezette elfmeters. Club Brugge versierde tot dusver twee strafschoppen.

28. Duikt Club Brugge straks met een (nipte) voorsprong de rust in, dan zijn ze nog lang niet zegezeker. Anderlecht scoort namelijk het vaakst van alle 1A-ploegen in de tweede helft (dit seizoen 28 goals). Een pak meer dan voor de pauze (amper 13). Club Brugge toont meer constante en maakte quasi evenveel goals in de eerste (18) als de tweede helft (21).

Volledig scherm © BELGA

